Жалобы нижегородцев на вонь дошли до главы СК Александра Бастрыкина Общество

Фото: Александр Воложанин

Жалобы нижегородцев на вонь дошли до Александра Бастрыкина. Как сообщили в Следственном комитете России, глава ведомства поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении природоохранного законодательства в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Поводом для внимания ведомства стали сообщения в СМИ и жалобы местных жителей. По их словам, предприятие, занимающееся производством кровельных материалов, выбрасывает в атмосферу токсичные вещества. Это вызывает загрязнение воздуха, сопровождающееся резким неприятным запахом и ухудшением самочувствия людей.

Несмотря на наличие признаков экологических нарушений, профильные службы, по данным СМИ, не предпринимают действенных мер для их устранения.

В настоящее время Следственное управление СК России по Нижегородской области проводит процессуальную проверку по данному факту.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Александру Дынькову представить доклад о предварительных и окончательных итогах проверки.

Контроль за выполнением поручения и ходом проверки установлен центральным аппаратом Следственного комитета.

Ранее жители Мещеры и Сормова пожаловались на нестерпимую вонь. В АО "Нижегородский водоканал" объяснили ее ремонтом канализационного коллектора. На неприятный запах регулярно жалуются и жители Верхних Печёр.