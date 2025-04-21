Жалобы нижегородцев на вонь дошли до главы СК Александра Бастрыкина

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Жалобы нижегородцев на вонь дошли до Александра Бастрыкина. Как сообщили в Следственном комитете России, глава ведомства поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении природоохранного законодательства в Канавинском районе Нижнего Новгорода.
Поводом для внимания ведомства стали сообщения в СМИ и жалобы местных жителей. По их словам, предприятие, занимающееся производством кровельных материалов, выбрасывает в атмосферу токсичные вещества. Это вызывает загрязнение воздуха, сопровождающееся резким неприятным запахом и ухудшением самочувствия людей.
Несмотря на наличие признаков экологических нарушений, профильные службы, по данным СМИ, не предпринимают действенных мер для их устранения.
В настоящее время Следственное управление СК России по Нижегородской области проводит процессуальную проверку по данному факту.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Александру Дынькову представить доклад о предварительных и окончательных итогах проверки.
Контроль за выполнением поручения и ходом проверки установлен центральным аппаратом Следственного комитета.
Ранее жители Мещеры и Сормова пожаловались на нестерпимую вонь. В АО "Нижегородский водоканал" объяснили ее ремонтом канализационного коллектора. На неприятный запах регулярно жалуются и жители Верхних Печёр.
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