Нижегородский производитель изделий из термобумаги увеличил выработку на 10% Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

ООО "НБК Трейд" из Нижнего Новгорода увеличило выработку на 10% благодаря участию в нацпроекте. Предприятие завершило внедрение инструментов федерального проекта "Производительность труда", входящего в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Работа велась совместно с экспертами регионального центра компетенций (РЦК). В течение полугода специалисты помогали оптимизировать производственные процессы на площадке компании, специализирующейся на выпуске изделий из термобумаги: чековой ленты, роликов для банкоматов и факсов, а также термоэтикеток для электронных весов.

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, в качестве пилотного направления был выбран процесс производства чековой ленты. Этот продукт составляет 77% в структуре выручки предприятия.

По его словам, за шесть месяцев эксперты РЦК внедрили на производстве систему быстрой переналадки оборудования, усовершенствовали поиск и хранение запасных частей. Эти меры позволили повысить эффективность и нарастить объем выпускаемой продукции.

Кроме того, десять сотрудников "НБК Трейд" прошли обучение бережливым технологиям. Также были подготовлены два внутренних тренера, которые смогут самостоятельно передавать знания коллегам.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в Нижегородской области инструменты проекта "Производительность труда" применяют семь предприятий, выпускающих бумажную продукцию. Всего же участниками проекта являются 283 компании региона.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту, необходимо подать заявку на ИТ-платформе "Производительность.рф". Получить консультацию можно в центре "Мой бизнес" — как лично, так и по бесплатному телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94.

Согласно данным Минэкономразвития России, нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика" станет ключевым механизмом формирования новой модели экономического роста. Он включает инициативы по развитию малого и среднего бизнеса, повышению производительности труда, стимулированию инвестиций, экологическому развитию и совершенствованию системы государственной статистики и прогнозирования.

Ранее сообщалось, что нижегородский завод запустил производство импортозамещающей химпродукции.