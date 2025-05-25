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Экономика

Депутат Станкевич оценил рост высокотехнологичных производств в ОЭЗ "Кулибин"

10 июня 2025 10:29  [110] Экономика
Депутат Станкевич оценил рост высокотехнологичных производств в ОЭЗ Кулибин

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Станкевича

Заместитель председателя Комитета по энергетике Государственной Думы Юрий Станкевич в рамках рабочей поездки побывал на территории особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске.

Совместно с Игорем Ищенко, генеральным директором АО "Корпорация развития Нижегородской области", депутат осмотрел действующие и строящиеся предприятия, а также обсудил с представителями компаний-резидентов вопросы господдержки, развитие инфраструктуры и планы по привлечению новых инвесторов.

Юрий Станкевич отметил, что Нижегородская область входит в число регионов-лидеров по промышленному развитию наряду с Москвой, Татарстаном и Липецкой областью. По его словам, зона "Кулибин" занимает более 700 гектаров, а общий объем заявленных инвестиций уже превысил 125 млрд рублей. Здесь разместились почти 40 компаний-резидентов, ориентированных на выпуск высокотехнологичной продукции, аналогов которой до недавнего времени в стране не существовало.

Среди строящихся объектов — завод по производству твердосплавного инструмента полного цикла.

Генеральный директор компании "Аксис" Артем Малов сообщил, что выбор площадки обусловлен развитой инженерной инфраструктурой, в частности, наличием электро- и газоснабжения. В рамках проекта планируется создание кластера, включающего производство металлообрабатывающего оборудования, инструмента и промышленных роботов.

Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на IV квартал 2025 года, а после завершения всех этапов на предприятии будут работать свыше 1500 человек.

Параллельно "Корпорация развития Нижегородской области" возводит промышленно-производственные корпуса формата "лайт индастриал", где смогут разместиться малые и средние предприятия.

По словам Игоря Ищенко, уже строятся 10 корпусов, которые востребованы еще на стадии котлована. Цель — создать максимально комфортные условия для запуска производств и технологической адаптации резидентов. Он выразил уверенность, что новые инвесторы будут формировать репутацию Дзержинска как центра передовых разработок.

Завершение всех строительно-инфраструктурных работ на территории ОЭЗ "Кулибин" запланировано на середину 2026 года.

Во время визита Юрий Станкевич также осмотрел завод компании "РусСилика", который в начале июня текущего года запустил первое в России производство экологически безопасных микронизированных силикагелей и силиказолей. Объем инвестиций в проект превысил 20 миллиардов рублей. Мощности предприятия позволят покрыть до половины спроса российского рынка, существенно снизив импортозависимость в этой сфере.

Особое внимание в ОЭЗ "Кулибин" уделяется созданию социальной инфраструктуры. Наряду с производственными объектами здесь строятся жилые дома, гостиницы, спортивные площадки, образовательные центры и зоны отдыха.

Как подчеркнул Юрий Станкевич, такие условия способствуют привлечению квалифицированных специалистов, а также формированию научного и кадрового потенциала региона.

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Теги:
ОЭЗ Промышленность Юрий Станкевич
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