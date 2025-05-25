Нижегородка Анна Бардова установила рекорд в приседании на чемпионате России Спорт

Фото: телеграм-канал минспорта Нижегородской области

Нижегородка Анна Бардова установила рекорд в приседании на чемпионате России. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Чемпионат России по пауэрлифтингу в классическом троеборье проходит в Мурманске с 16 по 23 июня.

В весовой категории до 69 кг отличилась представительница Нижегородской области Анна Бардова. Она завоевала золотую медаль и установила новый рекорд России в приседании — 200,5 кг.

В других дисциплинах спортсменка показала результат 100 кг в жиме лёжа и 205 кг в становой тяге. Общая сумма её трёх попыток составила 505,5 кг.

По итогам выступления Бардова также заняла третье место в абсолютном зачёте.

В министерстве спорта Нижегородской области поздравили Анну и её тренера Виктора Багрова с успешным выступлением.

Ранее сообщалось, что еще один спорткомплекс хотят построить в Нижнем Новгороде.