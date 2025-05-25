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Спорт

Открытие центра бокса в Городце перенесли в очередной раз

18 июня 2025 11:45  [144] Спорт
Открытие центра бокса в Городце перенесли в очередной раз

Фото: Андрей Гоголев/ VK

Новый центр бокса в Городце завершен на 90%. О завершении строительства объекта сообщил руководитель ГП НО "Лидеры спорта" и чемпион мира по боксу Андрей Гоголев на личной странице во "ВКонтакте".

При этом сроки ввода центра в эксплуатацию снова сдвигаются.

Напомним, торжественное открытие в этом году переносилось не единожды: сначала планировалось, что центр заработает в апреле, затем сроки передвинулись на День России, а потом и вовсе на конец июня.

На данный момент новой возможной датой открытия рассматривается 10 сентября. Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло также считает сентябрь удачным временем для открытия центра. Об этом Гоголев рассказал изданию NewsNN.

Все строительные работы в центре уже завершены, сейчас устанавливается необходимое оборудование.

Проект предполагает наличие спортзала с рингом и трибунами, раздевалок с душевыми и сауной, тренажерного зала, медкабинета, комнаты отдыха и уличных спортивных площадок. Общая стоимость работ составила около 120 млн рублей запланированного бюджета и дополнительно выделенных средств. Изначально центр бокса в Городце собирались построить к 2023 году.

Ранее сообщалось, что на территории стадиона "Нижний Новгород" начались работы по созданию первого в регионе падел-центра. 

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Теги:
Бокс Городецкий район Строительство
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