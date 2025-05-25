Иномарка перевернулась на трассе Р-158 в Богородском районе после наезда на лужу Происшествия

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

В Богородском округе Нижегородской области произошла дорожная авария с участием легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

Инцидент случился утром 21 июня около 06:10 на 15-м километре трассы Р-158. По предварительным данным, 31-летний мужчина, находившийся за рулём автомобиля "Хендай Солярис", наехал на лужу, после чего потерял контроль над транспортным средством.

В результате машина опрокинулась. Водитель получил лёгкие травмы, от госпитализации отказался.

В ведомстве уточнили, что по факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что ночью 21 июня во Владимирской области грузовик врезался в опору надземного перехода. В результате удара конструкция получила серьёзные повреждения и частично обрушилась, из-за чего временно перекрывали движение.