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Происшествия

Иномарка перевернулась на трассе Р-158 в Богородском районе после наезда на лужу

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Иномарка перевернулась на трассе Р-158 в Богородском районе после наезда на лужу

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

В Богородском округе Нижегородской области произошла дорожная авария с участием легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

Инцидент случился утром 21 июня около 06:10 на 15-м километре трассы Р-158. По предварительным данным, 31-летний мужчина, находившийся за рулём автомобиля "Хендай Солярис", наехал на лужу, после чего потерял контроль над транспортным средством.

В результате машина опрокинулась. Водитель получил лёгкие травмы, от госпитализации отказался.

В ведомстве уточнили, что по факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что ночью 21 июня во Владимирской области грузовик врезался в опору надземного перехода. В результате удара конструкция получила серьёзные повреждения и частично обрушилась, из-за чего временно перекрывали движение. 

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Теги:
Богородский район ДТП Р-158
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