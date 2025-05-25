Врач объяснила, почему безлактозное молоко подходит не всем нижегородцам Общество

Нижегородский бренд "Шахунское молоко" начал выпуск безлактозного молока, однако медицинские специалисты предупреждают: употреблять такую продукцию стоит с осторожностью.

Как сообщает телеграм-канал "Бокал прессека", жителям региона важно внимательно относиться к выбору молочных продуктов, особенно если речь идет о специализированных вариантах, таких как безлактозное молоко.

По словам врача-аллерголога и нутрициолога Екатерины Куловой, чаще всего лактозу удаляют из молока с помощью мембранной фильтрации. Этот способ позволяет сохранить вкус, близкий к традиционному молоку.

Однако иногда производители используют другой метод — добавляют фермент лактазу, который расщепляет лактозу на глюкозу и галактозу. В результате продукт приобретает сладковатый вкус, а его гликемический индекс повышается.

"Это особенно важно учитывать людям с сахарным диабетом и тем, кто следит за уровнем сахара в рационе", — подчеркнула специалист.

Кроме того, Кулова напомнила, что удаление лактозы не делает продукт гипоаллергенным. Поэтому нижегородцам с аллергией на белок коровьего молока безлактозные варианты также противопоказаны.

Ранее нижегородские медики напомнили жителям региона о важности контроля здоровья во время летнего зноя.