Нижегородцам напомнили о риске заражения лихорадкой Западного Нила Общество

В Роспотребнадзоре прогнозируют увеличение числа случаев лихорадки Западного Нила этим летом. Специалисты ожидают рост заболеваемости с июня по октябрь, а пик активности вируса придется на август.

По оценке ведомства, наибольшая эпидемиологическая угроза сохраняется в регионах Южного, Центрального и Приволжского федеральных округов. Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов рассказал о болезни и методах ее лечения. Комментарий эксперта опубликован в социальных сетях университета.

По словам медика, в большинстве случаев заболевание протекает легко. У многих инфицированных симптомы вовсе отсутствуют. По статистике, около 20% зараженных переносят болезнь в легкой форме, и лишь менее 1% сталкиваются с осложнениями, затрагивающими нервную систему.

Среди характерных признаков лихорадки Западного Нила — повышение температуры, головная боль, быстрая утомляемость, мышечные и суставные боли. Также могут появиться сыпь, боль в горле, а в некоторых случаях — проблемы со зрением, такие как ощущение "мушек" перед глазами.

При появлении симптомов, особенно после пребывания в регионах с активной циркуляцией вируса и укусов комаров, необходимо обратиться к врачу. Важно сообщить специалисту о недавних поездках и возможных контактах с насекомыми.

Специфической терапии против вируса пока не существует. Лечение направлено на облегчение симптомов и поддержание организма. При легком течении болезни достаточно соблюдать постельный режим, пить больше жидкости и принимать жаропонижающие препараты.

Для снижения риска заражения врачи рекомендуют защищаться от укусов комаров. Необходимо установить москитные сетки, избегать пребывания на улице в часы наибольшей активности насекомых— на рассвете и на закате. Нужно носить закрытую одежду, а также использовать репелленты.

Жителям частных домов советуют ликвидировать возможные места размножения комаров. Следует убрать стоячую воду из ведер, старых шин, цветочных поддонов и других емкостей. Даже небольшое количество воды может стать источником появления насекомых.

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