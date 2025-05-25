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Общество

Танцы помогут нижегородцам восстановиться после инсульта

23 июня 2025 12:16  [83] Общество
Танцы помогут нижегородцам восстановиться после инсульта

Фото: скриншот видео с сайта ПОМЦ

В клинической больнице №2 Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России внедрили необычный подход к реабилитации пациентов, перенесших инсульт или черепно-мозговую травму. В отделении медицинской реабилитации теперь применяют танцевальную ритмированную терапию, сочетаемую с классическими методами восстановления.

По информации, размещённой на официальном сайте учреждения, такая методика позволяет значительно ускорить процесс восстановления. У пациентов улучшается координация, равновесие, походка, а также снижается уровень тревожности и социальной отгороженности. Кроме того, люди начинают чувствовать себя увереннее и отмечают повышение качества жизни.

Терапия основана на использовании ритмичных движений, преимущественно из латиноамериканских танцев. Благодаря музыкальному сопровождению и индивидуальному подбору нагрузки, занятия переносятся легче, чем традиционные упражнения. Специалисты отмечают, что повторяющиеся движения помогают развивать память и внимание, способствуют улучшению когнитивных функций.

Дополнительным плюсом является эмоциональный эффект от занятий: телесный контакт и поддержка врача создают комфортную атмосферу, способствующую восстановлению. Пациенты получают не только физическую, но и психологическую поддержку, что играет важную роль в процессе реабилитации.

Отделение медицинской реабилитации ПОМЦ в Нижнем Новгороде оказывает помощь людям, перенесшим различные неврологические и травматологические патологии, включая инсульты, черепно-мозговые и спинальные травмы, а также последствия нейрохирургических вмешательств и инфарктов.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" публиковала рекомендации врачей, как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

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Теги:
Врачи Медицина и здоровье
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