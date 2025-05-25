Бастрыкин потребовал доклад после гибели ребенка под колесами в Дзержинске Происшествия

Следственный комитет России инициировал уголовное дело после трагического инцидента, произошедшего в Дзержинске Нижегородской области, где в результате наезда автомобиля погиб малолетний ребенок.

По информации следствия, 20 июня во время сбора детей, занимающихся каратэ, в лесной зоне города водитель транспортного средства, осуществлявшего доставку, совершил наезд на одного из участников. Пострадавший был срочно госпитализирован, однако спасти его не удалось — ребенок скончался от полученных травм в больнице.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления СК РФ по Нижегородской области Айрата Ахметшина предоставить доклад о предварительных итогах расследования, а также доложить о финальных результатах по его завершении.

Ход расследования находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в Верхних Печёрах.