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Общество

Нижегородцев пригласили к марафону "Давай бросать", чтобы отказаться от никотина

15 июня 2025 13:29  [754] Общество
Нижегородцев пригласили к марафону Давай бросать, чтобы отказаться от никотина

Фото: Александр Воложанин

Жителей Нижегородской области пригласили присоединиться к марафону "Давай бросать", который проходит в рамках одноимённого сообщества в Telegram и социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает АНО "Национальные приоритеты". 

Инициатива реализуется в поддержку национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Сообщество объединяет более 64 тысяч человек, решивших освободиться от никотиновой зависимости. Участники делятся личными историями отказа от курения, обмениваются полезными рекомендациями и находят поддержку в кругу единомышленников. Главная цель проекта — помочь людям отказаться от курения электронных сигарет, вейпов и других никотиносодержащих устройств.

По словам руководителя Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян, ситуация с курением вызывает серьёзную обеспокоенность.

"Особую тревогу вызывает рост потребления табачных изделий и электронных сигарет. Согласно исследованию, проведённому в нашем центре, 36,8% курильщиков одновременно используют табак и электронные сигареты. Среди молодёжи в возрасте от 25 до 39 лет этот показатель превышает 45%. Электронные устройства наносят вред сердцу, сосудам, дыхательной системе и ДНК организма не меньше, чем обычные сигареты, а в ряде случаев могут вызвать острые состояния, включая сосудистые поражения и летальные исходы", — отметила она.

Ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун отметил, что вред от вейпов недооценён.

"В электронных сигаретах дым не образуется. Вместо него формируется аэрозоль, содержащий ультрамикроскопические частицы, проникающие во все отделы лёгких, включая труднодоступные зоны. Эта жидкость содержит множество химикатов, в том числе никотин, даже в смесях, заявленных как безникотиновые. Причём речь идёт о синтетическом никотине, который может быть более агрессивным, чем природный", — пояснил эксперт.

В рамках кампании стартовал новый марафон, тема которого — колесо баланса. Он помогает участникам справиться с зависимостью, прорабатывая пять ключевых сфер жизни:

  • Мотивация — осознание причин отказа от курения;
  • Установки — изменение мышления о вредной привычке;
  • Триггеры — обучение управлению провоцирующими ситуациями;
  • Полезные привычки — поиск здоровой альтернативы;
  • Удержание результата — закрепление достигнутого эффекта.

Каждую неделю участники заполняют один из секторов колеса. По завершении пятинедельной программы можно оценить личный прогресс и получить поддержку от сообщества. Все, кто дойдёт до конца марафона, получат набор оригинальных стикеров от "Давай бросать". А случайным образом выбранные победители — годовую подписку на VK Музыку.

Тем, кто готов сделать шаг к здоровой жизни, также доступны консультации в центрах здоровья. Их работа тоже направлена на достижение целей нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Адреса учреждений размещены на официальном сайте о здоровье takzdorovo.ru.

Ранее нижегородский врач-психиатр рассказала, как бороться с никотиновой зависимостью. Также сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил запретить реализацию электронных курительных устройств в регионе. 

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Теги:
Здоровье Курение Нацпроект
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