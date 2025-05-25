Парад троллейбусов пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде готовятся к проведению Дня троллейбуса — праздничное мероприятие (0+) запланировано на 28 июня. Об этом сообщили в пресс-службе "Центра развития транспортных систем".

Главной площадкой праздника станет территория предприятия "Нижегородэлектротранс". В рамках мероприятия запланирован парад электротранспорта, включающий как исторические модели, так и современные образцы.

Парад пройдет рядом с троллейбусным парком №2, расположенным по адресу Сормовское шоссе, 1Б. Гостям представят ретро-троллейбусы, которые долгие годы обслуживали маршруты города, а также новейшие электробусы, созданные с учетом современных требований к экологичности и комфорту.

Организаторы приглашают нижегородцев и туристов принять участие в празднике и поближе познакомиться с развитием городского электротранспорта.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде вышел на городской маршрут новый троллейбус №1.