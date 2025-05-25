14 нелегальных мигрантов выявили на стройке в Нижнем Новгороде Происшествия

На стройке жилого дома в Нижнем Новгороде выявлены 14 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Масштабную проверку провели сотрудники сразу нескольких подразделений полиции при поддержке УФСБ и бойцов ОМОН. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Рейд прошёл на строительной площадке на проспекте Героев. В ходе проверки стражи порядка опросили 43 иностранных граждан. У 14 из них выявили нарушения режима пребывания на территории России и факты трудовой деятельности без соответствующих разрешений.

В отношении нарушителей составлены 13 протоколов по статье 18.10 КоАП РФ (незаконная работа), 12 материалов по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания), а также один протокол по статье 18.11 КоАП РФ (фиктивная регистрация). Все 14 мигрантов оштрафованы судом, 13 из них будут выдворены из России.

Установлено, что 12 мигрантов из стран Средней Азии находились в России по туристическим визам, но фактически работали на стройке. Двое других использовали фиктивные трудовые договоры, приобретённые у директора строительной компании за 7 000 рублей в месяц. В отношении работодателя проводится проверка.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска и ДПС задержали одного из организаторов канала незаконной миграции. Ведётся розыск его соучастников.

Ранее сообщалось о задержании сотрудников транспортной полиции и жителей Нижегородской области, которые оказывали содействие незаконной миграции через аэропорт Нижнего Новгорода.