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Общество

Два случая кори зафиксированы в Советском районе на прошлой неделе

23 июня 2025 13:04  [87] Общество
Два случая кори зафиксированы в Советском районе на прошлой неделе

Фото: Александр Воложанин

На прошлой неделе в Советском районе Нижнего Новгорода зафиксированы два случая заболевания корью. Болезнь подтвердили у непривитых детей, однако в зоне риска оказались и взрослые, контактировавшие с ними. Об этом сообщил медицинский блогер Алексей Никонов в своём телеграм-канале "Бокал прессека".

По словам врача-эпидемиолога поликлиники №30 Анны Рябовой, сразу после поступления экстренного извещения было проведено оперативное эпидемиологическое расследование.

Все лица, находившиеся в одном семейном очаге с заболевшими, а также другие возможные контактные лица, взяты под медицинское наблюдение сроком на 21 день.

Кроме того, определён список тех, кто должен пройти экстренную вакцинацию в течение ближайших 72 часов.

Медики напоминают: прививку от кори должны получить все, кто не был вакцинирован по национальному календарю и не имеет подтверждённого иммунитета после перенесённого заболевания — независимо от возраста.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Нижегородской области вакцинировались от кори почти 33 тысячи человек, большая часть—дети. А с начала 2025 года ежемесячно прививку делают до 2,5 тысячи нижегородцев.

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Теги:
Вакцинация Медицина и здоровье
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