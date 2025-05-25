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Мини-арсенал нашли дома у жителя Дзержинска

23 июня 2025 20:00  [80] Происшествия
Мини-арсенал нашли дома у жителя Дзержинска

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники уголовного розыска изъяли у 46-летнего жителя Дзержинска оружие и комплектующие для его переделки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По имеющейся информации, в ходе обыска в квартире мужчины были обнаружены автомат, два пистолета, переделанные кустарным способом для использования боевых патронов, а также более 135 патронов различного калибра. 

Кроме того, полицейские нашли 7 флаконов с порохом, металлические тиски и металлическую шкатулку с предметами, предназначенными для изготовления и модификации оружия. 

По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении оружия. 

Мужчина признал свою вину. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что склад оружия и боеприпасов, часть из которых хранилась незаконно, нашли дома у нижегородца.

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Теги:
Дзержинск МВД Оружие
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