Мини-арсенал нашли дома у жителя Дзержинска Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники уголовного розыска изъяли у 46-летнего жителя Дзержинска оружие и комплектующие для его переделки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По имеющейся информации, в ходе обыска в квартире мужчины были обнаружены автомат, два пистолета, переделанные кустарным способом для использования боевых патронов, а также более 135 патронов различного калибра.

Кроме того, полицейские нашли 7 флаконов с порохом, металлические тиски и металлическую шкатулку с предметами, предназначенными для изготовления и модификации оружия.

По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении оружия.

Мужчина признал свою вину. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что склад оружия и боеприпасов, часть из которых хранилась незаконно, нашли дома у нижегородца.