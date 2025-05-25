Мини-арсенал нашли дома у жителя Дзержинска

Фото:
Сотрудники уголовного розыска изъяли у 46-летнего жителя Дзержинска оружие и комплектующие для его переделки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
По имеющейся информации, в ходе обыска в квартире мужчины были обнаружены автомат, два пистолета, переделанные кустарным способом для использования боевых патронов, а также более 135 патронов различного калибра.
Кроме того, полицейские нашли 7 флаконов с порохом, металлические тиски и металлическую шкатулку с предметами, предназначенными для изготовления и модификации оружия.
По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении оружия.
Мужчина признал свою вину. В настоящее время следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что склад оружия и боеприпасов, часть из которых хранилась незаконно, нашли дома у нижегородца.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+