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Общество

Нижегородские врачи отключили от ИВЛ пострадавших при взрыве в Нальчике

23 июня 2025 15:53  [107] Общество
Нижегородские врачи отключили от ИВЛ пострадавших при взрыве в Нальчике

Фото: скриншот видео ПИМУ

Состояние пациентов, доставленных в Университетскую клинику после трагедии в Кабардино-Балкарии, остаётся тяжёлым, но стабильным. Все шестеро (четверо взрослых и двое детей в возрасте одного и трёх лет) были госпитализированы в отделение реанимации и анестезиологии ожогового центра. У всех обширные ожоговые поражения, достигающие 70% поверхности тела.

По словам главного врача клиники Игоря Арефьева, все пациенты перенесли транспортировку удовлетворительно, ухудшений не зафиксировано. На момент поступления трое взрослых и один ребёнок были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Была начата противошоковая терапия и стабилизация жизненно важных функций.

В субботу четырём пациентам провели диагностическую бронхоскопию, после которой врачи скорректировали терапевтический план.

Уже двое взрослых — мужчина и женщина — отключены от аппаратов ИВЛ и теперь дышат самостоятельно.

Трёхлетней девочке, у которой ожоги охватывают около 70% тела, включая лицо, шею и дыхательные пути, была выполнена трахеостомия. Эта мера позволила начать постепенный выход из состояния медикаментозного сна. Сейчас врачи проводят мероприятия, направленные на восстановление её сознания.

Сложнее всего ситуация у мужчины с ожогами более 70% тела. Он остаётся в крайне тяжёлом состоянии и продолжает находиться на ИВЛ. Сегодня ему проводят перевязки под наркозом, чтобы уточнить глубину и площадь поражений. Также будут взяты анализы и посевы на бактериальную флору, чтобы скорректировать антибактериальное лечение.

Как отметил Игорь Арефьев, в дальнейшем всем пациентам предстоят операции по пересадке кожи.

Ранее сообщалось, что шестерых пострадавших в результате взрыва бытового газа в Кабардино-Балкарии доставили в Нижний Новгород на специальном борту МЧС России. Их госпитализировали в Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ. 

По данным СМИ, взрыв газового баллона в частном доме в селении Аргудан Лескенского района произошёл 18 июня. В результате происшествия пострадали семь человек, среди них — двое маленьких детей. Состояние одного из пострадавших, находящегося на лечении в ожоговом отделении Республиканской клинической больницы Кабардино-Балкарии, врачи оценивают как средней тяжести.

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Теги:
Взрыв газа Медицина и здоровье ПИМУ
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