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Общество

Капитальный ремонт проведут в шести нижегородских спортшколах

23 июня 2025 19:19  [70] Общество
Капитальный ремонт проведут в шести нижегородских спортшколах

В Нижнем Новгороде проведут капитальный ремонт в шести муниципальных спортивных школах. Об этом сообщили в мэрии.

Капремонт пройдет в Дворце спорта "Заречье", спортивных школах №1, №4, №15, а также в учреждениях "Нижегородец" и "Радий". По словам главы города Юрия Шалабаева, это часть масштабной работы по развитию спортивной инфраструктуры.

В настоящее время в ведении департамента спорта находится 28 учреждений. На капитальный и текущий ремонт, а также закупку нового оборудования в 2025 году из городского бюджета выделено более 258 млн рублей.

Как уточнил директор департамента спорта Антон Ермаков, в Дворце спорта "Заречье" отремонтируют модульную котельную. В спортшколе "Нижегородец" заменят систему электроснабжения, пол в универсальном зале, окна и входные группы западной трибуны стадиона. В спортшколе "Радий" обновят фасад, кровлю, вентиляцию, системы видеонаблюдения, контроля доступа и операционные системы. В спортшколе олимпийского резерва №4 по волейболу капитально отремонтируют фасад здания. В комплексной спортшколе №1 заменят оконные блоки, а в спортшколе №15 по шахматам приведут в порядок третий этаж.

Кроме того, в 11 спортивных школах запланирован текущий ремонт. В рамках этих работ будут обновлены напольные покрытия, ступени трибун, системы водоснабжения и канализации, фасады, холлы, лестницы, раздевалки, санузлы, а также заменены окна и двери.

В текущем году планируется модернизация и капремонт на 21 крупной спортивной площадке. Работы включают демонтаж старых конструкций, замену покрытий, восстановление ограждений, установку нового оборудования: футбольных и хоккейных ворот, баскетбольных стоек, тренажеров и других элементов.

В Нижегородском районе обновят площадки на улицах Усилова,29 и Родионова, 195. В Сормовском районе — на улицах Баренца, Культуры, Телеграфной и проспекте Союзном. В Канавинском районе работы пройдут на улицах Есенина и Октябрьской Революции. В Советском районе — на улицах Белинского, Малиновского, Агрономической и проспекте Гагарина. В Приокском районе — на улицах Горной, Пушкина (поселок Кудьма), Суворова (спутник Новинки), Бонч-Бруевича, а также в деревне Мордвинцево и на переулке 2-й Кемеровский. В Автозаводском районе – на улицах Бусыгина, 14 и Толбухина, 4.

Ранее сообщалось, что открытие центра бокса в Городце перенесли на сентябрь.

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Теги:
капремонт Спорт Спортивная школа
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