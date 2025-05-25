Проект строительства ФОКа на Родионова в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу

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Проект строительства ФОКа на улице Родионова в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу, сообщается на сайте ЕГРЗ.
Положительное заключение выдало региональное управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Одобрение получили проектная документация и результаты инженерных изысканий.
Застройщиком выступает общество с ограниченной ответственностью "Вторая нижегородская инфраструктура спорта". Напомним, с ним в 2024 году правительство региона подписало концессионное соглашение. Сообщалось, что объем инвестиций составит 989,3 млн рублей.
Отметим, изначально ФОК на улице Родионова планировалось построить до конца 2025 года, но в 2024-м в минспорта сообщили об изменении срока - возведение объекта перенесли на 2026 год.
Напомним, что в апреле возобновилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Сормовском районе.
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