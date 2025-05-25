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Общество

Проект строительства ФОКа на Родионова в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу

30 мая 2025 14:24  [110] Общество
Проект строительства ФОК на Родионова в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу

Фото: Александр Воложанин

Проект строительства ФОКа на улице Родионова в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу, сообщается на сайте ЕГРЗ. 

Положительное заключение выдало региональное управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Одобрение получили проектная документация и результаты инженерных изысканий.

Застройщиком выступает общество с ограниченной ответственностью "Вторая нижегородская инфраструктура спорта". Напомним, с ним в 2024 году правительство региона подписало концессионное соглашение. Сообщалось, что объем инвестиций составит 989,3 млн рублей.

Отметим, изначально ФОК на улице Родионова планировалось построить до конца 2025 года, но в 2024-м в минспорта сообщили об изменении срока - возведение объекта перенесли на 2026 год. 

Напомним, что в апреле возобновилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Сормовском районе. 

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Теги:
Строительство ФОК
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