Проект строительства ФОКа на Родионова в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу Общество

Фото: Александр Воложанин

Проект строительства ФОКа на улице Родионова в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу, сообщается на сайте ЕГРЗ.

Положительное заключение выдало региональное управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Одобрение получили проектная документация и результаты инженерных изысканий.

Застройщиком выступает общество с ограниченной ответственностью "Вторая нижегородская инфраструктура спорта". Напомним, с ним в 2024 году правительство региона подписало концессионное соглашение. Сообщалось, что объем инвестиций составит 989,3 млн рублей.

Отметим, изначально ФОК на улице Родионова планировалось построить до конца 2025 года, но в 2024-м в минспорта сообщили об изменении срока - возведение объекта перенесли на 2026 год.

Напомним, что в апреле возобновилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Сормовском районе.