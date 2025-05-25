Пакгаузы на Стрелке вошли в топ-10 значимых соцпроектов современной России Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

Пакгаузы на Стрелке в Нижнем Новгороде вошли в десятку важнейших социальных проектов страны. Такой оценкой их удостоили архитектурный критик Мария Элькина и издание Ed Design Mag. Об этом сообщил в своём телеграм-канале заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Он также напомнил, что на счету объекта уже 11 профессиональных наград, множество номинаций и "тысячи тёплых отзывов от посетителей".

Архитектурный критик Мария Элькина отметила, что при реконструкции удалось сохранить историческую суть зданий, добавив к ним современные архитектурные решения. Вместо привычных стен — светоотражающие конструкции, придающие объектам лёгкость и визуальную выразительность.

По ее словам, это решение позволило превратить бывшие склады в один из главных архитектурных символов города, некогда известного своими ярмарками и промышленным наследием. Как подчеркнула критик, в городе не просто сохранили прошлое, но и встроили его в культурную жизнь Нижнего Новгорода.

В список также попали такие объекты, как парки "Зарядье" в Москве и "Краснодар" в одноименном городе, бетонные сады Острогожска, а также другие проекты в разных регионах России.

Ранее сообщалось, что цифровые копии утраченных исторических зданий создадут в Нижнем Новгороде.