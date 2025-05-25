Пакгаузы на Стрелке вошли в топ-10 значимых соцпроектов современной России 

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Пакгаузы на Стрелке в Нижнем Новгороде вошли в десятку важнейших социальных проектов страны. Такой оценкой их удостоили архитектурный критик Мария Элькина и издание Ed Design Mag. Об этом сообщил в своём телеграм-канале заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.
Он также напомнил, что на счету объекта уже 11 профессиональных наград, множество номинаций и "тысячи тёплых отзывов от посетителей".
Архитектурный критик Мария Элькина отметила, что при реконструкции удалось сохранить историческую суть зданий, добавив к ним современные архитектурные решения. Вместо привычных стен — светоотражающие конструкции, придающие объектам лёгкость и визуальную выразительность.
По ее словам, это решение позволило превратить бывшие склады в один из главных архитектурных символов города, некогда известного своими ярмарками и промышленным наследием. Как подчеркнула критик, в городе не просто сохранили прошлое, но и встроили его в культурную жизнь Нижнего Новгорода.
В список также попали такие объекты, как парки "Зарядье" в Москве и "Краснодар" в одноименном городе, бетонные сады Острогожска, а также другие проекты в разных регионах России.
Ранее сообщалось, что цифровые копии утраченных исторических зданий создадут в Нижнем Новгороде.
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