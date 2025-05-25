Надругавшегося над 11-летней девочкой мигранта арестовали в Кстове Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Нижегородской области задержан мигрант, надругавшийся над 11-летней девочкой.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, школьница познакомилась с уроженцем республики Средней Азии в социальных сетях. На самом деле ему 19 лет, но он соврал, что 15.

Спустя несколько дней переписки новые знакомые встретились. Во время прогулки молодой человек отвел несовершеннолетнюю в гаражи около парка "Юбилейный" и совершил действия сексуального характера. После случившегося мать пятиклассницы обратилась в полицию.

Мигрант был задержан в пекарне, где он работает. Правоохранители провели проверку по факту возможного нарушения родственниками задержанного миграционного законодательства. Сестру 19-летнего иностранца и ее мужа привлекли к ответственности — выписали штраф и назначили административное выдворение.

Что до фигуранта уголовного дела, то суд постановил поместить его в СИЗО. По данным регионального следственного управления Следкома РФ, сотрудники силового ведомства проверяют, не причастен ли арестованный к совершению других преступлений.

Если кто-то пострадал от аналогичных действий фигуранта, следует позвонить в дежурную службу СУ по номеру 8-920-069-50-20 (звонки принимаются 24/7).