Нижегородские школьники лишились баллов на ОГЭ из-за ошибки организаторов Происшествия

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Неправильный аудиофайл с текстом изложения включили на ОГЭ по русскому языку в Дзержинске 9 июня. Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минобре, нарушение обнаружили после завершения экзамена, ответственные за инцидент наблюдатели понесли наказание.

Государственная экзаменационная комиссия приняла решение о перепроверке экзаменационных работ 14 школьников, находившихся в аудитории.

Родители учащихся были проинформированы о случившемся и о проведенной перепроверке. Министерство принесло извинения за допущенную ошибку. Сообщается, что жалоб или претензий от родителей в адрес ведомства не поступало.

Все участники экзамена получат свои результаты уже сегодня, 24 июня. Школьники смогут подать апелляцию по общим правилам 25 и 26 июня, если их не удовлетворят итоговые баллы.

Ранее сообщалось, что 10 школьников были удалены с итоговых экзаменов за нарушение порядка сдачи в Нижегородской области.