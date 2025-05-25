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Происшествия

Нижегородские школьники лишились баллов на ОГЭ из-за ошибки организаторов

24 июня 2025 11:58  [132] Происшествия
Нижегородские школьники лишились баллов на ОГЭ из-за ошибки организаторов

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Неправильный аудиофайл с текстом изложения включили на ОГЭ по русскому языку в Дзержинске 9 июня. Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минобре, нарушение обнаружили после завершения экзамена, ответственные за инцидент наблюдатели понесли наказание.

Государственная экзаменационная комиссия приняла решение о перепроверке экзаменационных работ 14 школьников, находившихся в аудитории.

Родители учащихся были проинформированы о случившемся и о проведенной перепроверке. Министерство принесло извинения за допущенную ошибку. Сообщается, что жалоб или претензий от родителей в адрес ведомства не поступало.

Все участники экзамена получат свои результаты уже сегодня, 24 июня. Школьники смогут подать апелляцию по общим правилам 25 и 26 июня, если их не удовлетворят итоговые баллы.

Ранее сообщалось, что 10 школьников были удалены с итоговых экзаменов за нарушение порядка сдачи в Нижегородской области. 

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Теги:
Минобрнауки Школы Экзамены
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