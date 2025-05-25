Нижегородцам объяснили установку "барной стойки" на остановке в Канавине Общество

Фото: "Солнечная сортировка" / VK

Необычно высокая лавочка удивила нижегородцев в Канавинском районе. Фотографиями "барной стойки", установленной на автобусной остановке в микрорайоне Сортировочный местные жители поделились в группе "Солнечная Сортировка" в VK.

Как НИА "Нижний Новгород" объяснили в МКУ "ГУММиД", установка данного павильона и лавочки в том числе еще не завершена. В ближайшее время планируется установка закладных элементов, монтаж автопавильона и лавочек на комфортную высоту для горожан.

Представители МКУ "ГУММиД" приносят извинения за временные неудобства.

Ранее сообщалось, что использование вторсырья для благоустройства территорий в Нижнем Новгороде увеличат.