Почти 1,5 кг мефедрона изъяли у нижегородских закладчиков

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Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотиков на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Автозаводском районе были установлены и задержаны двое мужчин 38 и 19 лет. Оба подозреваемых не имеют официального трудоустройства и ранее не привлекались к уголовной ответственности. При личном досмотре у них был обнаружен пакет с веществом светлого оттенка. Экспертиза подтвердила, что внутри находился мефедрон массой 989,3 грамма.
Следствие установило, что фигуранты распространяли наркотики бесконтактным способом. В дальнейшем полицейские обнаружили тайник, оборудованный в электрощитке на Окском съезде. Из тайника изъяли 277 свёртков, расфасованных для сбыта, упаковочные материалы, пластиковый контейнер с порошкообразным веществом, две сапёрные лопатки, а также изоленту различных цветов.
По предварительным данным, общий вес изъятых наркотических средств составляет около 1,5 килограмма.
Подозреваемые находятся под домашним арестом, на них возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Им грозит срок вплоть до пожизненного заключения.
Ранее сообщалось, что 23-летнего мигранта задержали с 27 свёртками наркотических веществ.
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