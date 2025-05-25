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Происшествия

Почти 1,5 кг мефедрона изъяли у нижегородских закладчиков

24 июня 2025 15:35  [107] Происшествия
1,5 кг мефедрона изъяли у нижегородских закладчиков

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотиков на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Автозаводском районе были установлены и задержаны двое мужчин 38 и 19 лет. Оба подозреваемых не имеют официального трудоустройства и ранее не привлекались к уголовной ответственности. При личном досмотре у них был обнаружен пакет с веществом светлого оттенка. Экспертиза подтвердила, что внутри находился мефедрон массой 989,3 грамма.

Следствие установило, что фигуранты распространяли наркотики бесконтактным способом. В дальнейшем полицейские обнаружили тайник, оборудованный в электрощитке на Окском съезде. Из тайника изъяли 277 свёртков, расфасованных для сбыта, упаковочные материалы, пластиковый контейнер с порошкообразным веществом, две сапёрные лопатки, а также изоленту различных цветов.

По предварительным данным, общий вес изъятых наркотических средств составляет около 1,5 килограмма.

Подозреваемые находятся под домашним арестом, на них возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Им грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что 23-летнего мигранта задержали с 27 свёртками наркотических веществ.

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Теги:
МВД Наркотики Уголовное дело
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