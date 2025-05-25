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Общество

Новую остановку введут на автобусных маршрутах №13, 26 и 43 в Нижнем Новгороде

24 июня 2025 17:07  [105] Общество
Новую остановку введут на автобусных маршрутах №13, 26 и 43 в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде на автобусных маршрутах №13, 26 и 43 появится новая остановка под названием "Улица Марата". Об этом сообщили в региональном "Центре развития транспортных систем".

Остановка начнёт функционировать с 26 июня и будет расположена между уже существующими остановочными пунктами "Площадь Ленина" и "Площадь Революции".

В связи с её вводом произойдут изменения в схеме движения указанных маршрутов. Теперь автобусы будут курсировать по улицам Литвинова, Алёши Пешкова, Вокзальной и Марата. После этого они продолжат движение по привычному маршруту.

В обратном направлении транспорт будет следовать по улицам Советской, Марата, Вокзальной, Коммунистической, Луначарского и Ивана Романова.

В ЦРТС уточнили, что нововведение направлено на повышение транспортной доступности и удобства для пассажиров.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде с 1 июля автобус №39 начнёт курсировать по новому маршруту. Кроме того, автобус №27 с 1 июля изменит маршрут из-за трехмесячного ремонта на улице Артельной в Нижнем Новгороде.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
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