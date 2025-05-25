Дополнительные электрички назначены до Семенова из-за "Золотой Хохломы" Общество

Дополнительные пригородные поезда назначены до города Семёнов Нижегородской области в связи с проведением XXI Международного фестиваля "Золотая Хохлома" (0+), который состоится 28 июня 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

В частности, вечерний электропоезд №6558 отправится с вокзала Нижнего Новгорода в 21:40 и прибудет в Семёнов в 22:46. В обратный путь пассажиры смогут отправиться на поезде №6565 в 23:10. Прибытие в Нижний Новгород запланировано на 00:16 следующего дня.

По маршруту предусмотрены остановки на станциях Толоконцево, Киселиха, Каликино, Линда, Тарасиха и других.

Также в день фестиваля будет курсировать специальный туристический пригородный поезд. Билеты на него можно приобрести через туроператора.

Между Нижним Новгородом и Семёновом пригородные электропоезда ходят каждый час. Первый рейс из Нижнего Новгорода отправляется в 06:09, последний — в 22:39. В обратном направлении поезда отходят с 04:39 до 21:27.

Ранее сообщалось, что дополнительные электрички до Моховых гор из Нижнего Новгорода продолжат курсировать до 1 ноября.