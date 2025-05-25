Проект транспортного узла "Мыза – Кстово" могут передать в ФНБ

Фото:
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, в ходе которой обсуждалось развитие транспортной инфраструктуры региона.
Глава области обратился к председателю правительства с просьбой включить проект железнодорожного направления "Мыза – Кстово" в перечень самоокупаемых инфраструктурных инициатив, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния.
Как отметил Глеб Никитин, Нижегородская область одной из первых в стране реализовала идею объединения городских агломераций — в апреле 2025 года город Кстово был официально присоединен к Нижнему Новгороду. Это, по его словам, требует создания полноценной и устойчивой транспортной сети между населенными пунктами.
"Мы активно развиваем проект городских электричек. У нас уже почти сформировано транспортное кольцо. Чтобы его замкнуть с учетом нового административного устройства, необходимо построить пересадочный пункт "Мыза – Кстово". Это предусмотрено совместно с РЖД", — подчеркнул губернатор.
На сегодняшний день, по информации главы региона, между областью и РЖД уже подписано соглашение о развитии этого направления. Подвижной состав для маршрута приобретен в лизинг АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания", а расходы на лизинг полностью компенсируются из областного бюджета.
Ожидаемый пассажиропоток по маршруту составляет около 2,4 миллиона человек в год, а к 2035 году он может достичь 6,7 тысячи пассажиров в сутки.
"Прошу Вашего содействия, Михаил Владимирович, чтобы Министерство финансов поддержало включение проекта в перечень самоокупаемых. Это важная часть транспортного каркаса региона", — обратился Никитин к премьеру.
Согласно данным Горьковской железной дороги, все проектные документы по транспортно-пересадочному узлу «Мыза – Кстово» уже прошли государственную экспертизу и переданы в Правительство России для определения модели финансирования.
Подготовительные строительные работы уже начались. В Кстове планируется возведение вокзального комплекса площадью 1,1 тысячи квадратных метров с выходом к железнодорожным платформам и автобусной остановке. На станции "Мыза" в Нижнем Новгороде модернизируют пути и построят новую платформу.
По маршруту будут курсировать более 20 пар поездов в сутки, а годовой пассажиропоток превысит 1,5 миллиона человек.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+