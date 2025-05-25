Проект транспортного узла "Мыза – Кстово" могут передать в ФНБ Политика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, в ходе которой обсуждалось развитие транспортной инфраструктуры региона.

Глава области обратился к председателю правительства с просьбой включить проект железнодорожного направления "Мыза – Кстово" в перечень самоокупаемых инфраструктурных инициатив, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния.

Как отметил Глеб Никитин, Нижегородская область одной из первых в стране реализовала идею объединения городских агломераций — в апреле 2025 года город Кстово был официально присоединен к Нижнему Новгороду. Это, по его словам, требует создания полноценной и устойчивой транспортной сети между населенными пунктами.

"Мы активно развиваем проект городских электричек. У нас уже почти сформировано транспортное кольцо. Чтобы его замкнуть с учетом нового административного устройства, необходимо построить пересадочный пункт "Мыза – Кстово". Это предусмотрено совместно с РЖД", — подчеркнул губернатор.

На сегодняшний день, по информации главы региона, между областью и РЖД уже подписано соглашение о развитии этого направления. Подвижной состав для маршрута приобретен в лизинг АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания", а расходы на лизинг полностью компенсируются из областного бюджета.

Ожидаемый пассажиропоток по маршруту составляет около 2,4 миллиона человек в год, а к 2035 году он может достичь 6,7 тысячи пассажиров в сутки.

"Прошу Вашего содействия, Михаил Владимирович, чтобы Министерство финансов поддержало включение проекта в перечень самоокупаемых. Это важная часть транспортного каркаса региона", — обратился Никитин к премьеру.

Согласно данным Горьковской железной дороги, все проектные документы по транспортно-пересадочному узлу «Мыза – Кстово» уже прошли государственную экспертизу и переданы в Правительство России для определения модели финансирования.

Подготовительные строительные работы уже начались. В Кстове планируется возведение вокзального комплекса площадью 1,1 тысячи квадратных метров с выходом к железнодорожным платформам и автобусной остановке. На станции "Мыза" в Нижнем Новгороде модернизируют пути и построят новую платформу.

По маршруту будут курсировать более 20 пар поездов в сутки, а годовой пассажиропоток превысит 1,5 миллиона человек.