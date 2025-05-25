Рекрутинговый центр МВД открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде начал работу новый рекрутинговый центр Министерства внутренних дел России. Торжественное открытие состоялось 24 июня 2025 года в ТРЦ "Небо". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Целью создания центра является повышение эффективности подбора кадров для органов внутренних дел. Теперь соискатели смогут получить полную информацию о вакансиях и условиях службы, не посещая каждое территориальное подразделение отдельно. Все данные о текущих вакансиях в регионе доступны сотрудникам центра.

На церемонии открытия присутствовали руководители силовых структур и представители региональных властей. В их числе — начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев и заместитель председателя Заксобрания Дмитрий Краснов.

Открывая церемонию, Арсентьев подчеркнул, что основная задача центра — стать связующим звеном между гражданами и профессией сотрудника органов внутренних дел. Он отметил важность привлечения мотивированных и ответственных людей, готовых служить закону, и выразил благодарность областным властям и бизнесу за поддержку проекта.

После традиционного разрезания красной ленточки Юрий Арсентьев передал символический ключ от центра генерал-майору полиции Виктору Бортожинову, курирующему кадровые вопросы в региональном управлении МВД.

Гости мероприятия осмотрели помещения центра, ознакомились с информационными материалами и условиями, созданными для кандидатов. Как отметил Бортожинов, с посетителями центра будут работать действующие сотрудники полиции с практическим опытом, которые смогут подробно рассказать о специфике службы, социальных гарантиях и актуальных вакансиях.

По его словам, специалисты центра помогут кандидатам определить, в каком подразделении их образование и навыки будут наиболее востребованы, а также предоставят направление в кадровую службу нужного отдела и список необходимых документов для трудоустройства.

Ожидая приема, посетители смогут ознакомиться с видеоматериалами о работе различных подразделений МВД и изучить информационные брошюры.

Ранее сообщалось, что конкуренция за вакансии усиливается среди жителей региона.