Первые выпускники направления "Лечебное дело" в ННГУ получили дипломы

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В Нижегородском государственном университете имени Н.И. Лобачевского состоялась торжественная церемония вручения дипломов первым выпускникам направления "Лечебное дело" Института клинической медицины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ректор вуза Олег Трофимов.
Документы об окончании обучения получили 66 студентов, из которых 33 — иностранные граждане. Среди них — представители Туркменистана, Узбекистана, Сирии, Египта, Алжира и Палестины. Пятеро выпускников завершили обучение с отличием.
Олег Трофимов подчеркнул, что многие выпускники уже трудятся в городских больницах и поликлиниках в должности среднего медперсонала.
"Теперь, получив дипломы, они вернутся туда уже в статусе участковых терапевтов. А кто-то пойдет в ординатуру и станет узкопрофильным специалистом", - отметил ректор ННГУ.
Он также добавил, что регион нуждается в медицинских специалистах "с большим сердцем и ясным умом".
Некоторые выпускники уже получили предложения о трудоустройстве. Им предстоит начать профессиональный путь в качестве врачей первичного звена — терапевтов, специалистов поликлиник и службы неотложной помощи.
Сами выпускники говорят, что особенно ценным для них оказался опыт, полученный во время пандемии COVID-19, когда студенты работали в клиниках и отделениях реанимации. Это помогло быстрее освоить клинические дисциплины, отмечают они.
Ранее сообщалось, что ННГУ имени Лобачевского в 2025 году выделит особую квоту на поступление для отдельных категорий абитуриентов.
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