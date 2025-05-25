Первые выпускники направления "Лечебное дело" в ННГУ получили дипломы Общество

Фото: пресс-служба ННГУ им. Н.И. Лобачевского

В Нижегородском государственном университете имени Н.И. Лобачевского состоялась торжественная церемония вручения дипломов первым выпускникам направления "Лечебное дело" Института клинической медицины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ректор вуза Олег Трофимов.

Документы об окончании обучения получили 66 студентов, из которых 33 — иностранные граждане. Среди них — представители Туркменистана, Узбекистана, Сирии, Египта, Алжира и Палестины. Пятеро выпускников завершили обучение с отличием.

Олег Трофимов подчеркнул, что многие выпускники уже трудятся в городских больницах и поликлиниках в должности среднего медперсонала.

"Теперь, получив дипломы, они вернутся туда уже в статусе участковых терапевтов. А кто-то пойдет в ординатуру и станет узкопрофильным специалистом", - отметил ректор ННГУ.

Он также добавил, что регион нуждается в медицинских специалистах "с большим сердцем и ясным умом".

Некоторые выпускники уже получили предложения о трудоустройстве. Им предстоит начать профессиональный путь в качестве врачей первичного звена — терапевтов, специалистов поликлиник и службы неотложной помощи.

Сами выпускники говорят, что особенно ценным для них оказался опыт, полученный во время пандемии COVID-19, когда студенты работали в клиниках и отделениях реанимации. Это помогло быстрее освоить клинические дисциплины, отмечают они.

Ранее сообщалось, что ННГУ имени Лобачевского в 2025 году выделит особую квоту на поступление для отдельных категорий абитуриентов.