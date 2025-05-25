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Общество

Михаил Рыхтик: "Повышение требований к преподаванию истории можно только приветствовать"

23 июня 2025 11:23  [103] Общество
Михаил Рыхтик: Повышение требований к преподаванию истории можно только приветствовать

Директор Института международных отношений и мировой истории ННГУ имени Лобачевского Михаил Рыхтик прокомментировал предложение о введении обязательного ЕГЭ по истории для поступающих на гуманитарные и социально-экономические специальности вузов. Инициатива была выдвинута ректором МГИМО Анатолием Торкуновым и поддержана президентом РФ Владимиром Путиным, сообщившим, что сам сдавал историю, когда поступал в университет.

Комментарий Рыхтика опубликовал ректор ННГУ Олег Трофимов в своем телеграм-канале. По мнению директора ИМОМИ, обучение школьников по гуманитарным предметам в последние годы велось с упущениями.

"Действительно, опыт преподавания курса "Основы российской государственности" студентам-первокурсникам всех направлений подготовки отчётливо показал, что за последние годы при обучении школьников гуманитарным предметам многое упущено. Поэтому, безусловно, внимание и повышение требований к преподаванию истории можно только приветствовать", - считает Рыхтик.

По мнению руководителя ИМОМИ ННГУ, при реализации такой инициативы очень важно расставить приоритеты.

"ЕГЭ по истории не должен превратиться в зубрежку и механическое запоминание, а стать осмысленным пониманием исторического процесса", - указал эксперт.

Он также добавил, что ННГУ имени Лобачевского на сегодняшний день является единственным университетом в регионе с сильными историческими школами.

"Высокий авторитет нижегородских историков подтверждается тесным сотрудничеством с Российской академией наук. Мы полностью готовы работать над реализацией данной инициативы", - заключил Михаил Рыхтик.

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Теги:
ЕГЭ Михаил Рыхтик ННГУ имени Лобачевского
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