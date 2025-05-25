Пенсионерка заживо сгорела в частном доме в Нижегородской области

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В деревне Жеравизное, расположенной в Городецком округе Нижегородской области, произошло возгорание в частном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
Пожар охватил территорию площадью 175 квадратных метров.
На месте происшествия были задействованы 15 человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС.
В результате пожара погибла 71-летняя женщина.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования.
Ранее сообщалось, что житель Навашино погиб в ночном пожаре.
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