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Происшествия

Пенсионерка заживо сгорела в частном доме в Нижегородской области

25 июня 2025 09:34  [116] Происшествия
Пенсионерка заживо сгорела в частном доме в Нижегородской области

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В деревне Жеравизное, расположенной в Городецком округе Нижегородской области, произошло возгорание в частном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Пожар охватил территорию площадью 175 квадратных метров.

На месте происшествия были задействованы 15 человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС.

В результате пожара погибла 71-летняя женщина.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования.

Ранее сообщалось, что житель Навашино погиб в ночном пожаре. 

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Теги:
Городецкий район Пожар Смертность
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