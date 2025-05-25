Пенсионерка заживо сгорела в частном доме в Нижегородской области Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В деревне Жеравизное, расположенной в Городецком округе Нижегородской области, произошло возгорание в частном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Пожар охватил территорию площадью 175 квадратных метров.

На месте происшествия были задействованы 15 человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС.

В результате пожара погибла 71-летняя женщина.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования.

Ранее сообщалось, что житель Навашино погиб в ночном пожаре.