Погоня со стрельбой произошла в Нижегородской области (видео) Происшествия

В Сосновском районе Нижегородской области сотрудники ДПС остановили водителя, который попытался скрыться от проверки в рамках операции "Нетрезвый водитель". Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в вечернее время на трассе "Сосновское – Яковское". Полицейские подали сигнал об остановке автомобилю марки "ВАЗ", двигавшемуся в их сторону. Однако водитель проигнорировал требование и попытался скрыться.

Сотрудники ДПС приняли решение о погоне и применении табельного оружия, чтобы остановить нарушителя. В результате автомобиль был принудительно остановлен. За рулем находился 39-летний житель района.

В отношении мужчины составлены три административных протокола, а его транспортное средство эвакуировано площадку для изъятых транспортных средств.

Ранее сообщалось, что полиция изъяла у 46-летнего жителя Дзержинска арсенал оружия и комплектующие для его переделки.