Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Власти упразднили Кстовский округ
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 июня 2025 13:40  [38] Знакомые "похищенной" студентки ННГУ не верят в версию с челленджем
25 июня 2025 13:26  [85] Красносельскую улицу частично открыли для транспорта после ремонта путей
25 июня 2025 13:10  [100] Комнаты для детей появятся в нижегородском ИТ-кампусе "Неймарк"
25 июня 2025 12:58  [92] Автовладельцы Нижнего Новгорода выбирают цвет автомобиля сердцем, а не кошельком
25 июня 2025 12:35  [141] Дом Соколенковых станет офисом управляющей службы ИТ-кампуса "Неймарк"
25 июня 2025 12:09  [121] Суд признал нарушения экологических норм на нижегородском полигоне "МАГ-1"
25 июня 2025 11:21  [176] Нижегородцам рассказали, какой будет погода в День молодежи
25 июня 2025 10:50  [169] Движение в центре Нижнего Новгорода ограничат из-за фестиваля оркестров
25 июня 2025 10:35  [162] Более полумиллиона нижегородцев прошли диспансеризацию в 2025 году
25 июня 2025 10:27  [142] Более 50 студентов вузов и техникумов проходят производственную практику на предприятиях "Эн+ Тепло Волга"
Общество

Комнаты для детей появятся в нижегородском ИТ-кампусе "Неймарк"

25 июня 2025 13:10  [100] Общество
Комнаты для детей появятся в нижегородском ИТ-кампусе Неймарк

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В нижегородском ИТ-кампусе "Неймарк" планируют обустроить комнаты для родителей с детьми, включая помещения для матери и ребенка, а также детские зоны. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ООО "Развитие инновационных проектов".

Отмечается, что эти нововведения станут частью второго и третьего этапов строительства студенческих общежитий на проспекте Гагарина.

Как подчеркнули в компании-застройщике, проект будет скорректирован с учетом новых требований. В частности, планируется установка систем кондиционирования в общих зонах, а также реализация ряда других небольших изменений. Эти корректировки не повлияют на сроки завершения строительства.

В настоящий момент работы на строительной площадке активно продолжаются. Уже ведется возведение третьего этажа первого корпуса, параллельно началась разработка котлована для второго здания.

Предполагается, что обновленный проект сделает кампус более комфортным и доступным для молодых родителей и студентов с детьми.

Ранее сообщалось, что два новых пешеходных моста к ИТ-кампусу "Неймарк" появятся в Нижнем Новгороде рядом с метромостом.

Также редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что возрожденный Дом Соколенковых станет офисом управляющей службы ИТ-кампуса "Неймарк". 

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ИТ-кампус "Неймарк" Семья Строительство
Поделиться:
Новости по теме
06 июня 2025 10:55  [537] Резиденты забронировали почти 75% площадей нижегородского ИТ-квартала "Неймарк"
05 июня 2025 16:05  [656] ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и ННГАСУ запускают совместную сетевую магистерскую программу обучения
30 мая 2025 17:37  [723] Дмитрий Чернышенко оценил развитие ИТ-кампуса и научных инициатив в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных