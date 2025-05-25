Комнаты для детей появятся в нижегородском ИТ-кампусе "Неймарк" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В нижегородском ИТ-кампусе "Неймарк" планируют обустроить комнаты для родителей с детьми, включая помещения для матери и ребенка, а также детские зоны. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ООО "Развитие инновационных проектов".

Отмечается, что эти нововведения станут частью второго и третьего этапов строительства студенческих общежитий на проспекте Гагарина.

Как подчеркнули в компании-застройщике, проект будет скорректирован с учетом новых требований. В частности, планируется установка систем кондиционирования в общих зонах, а также реализация ряда других небольших изменений. Эти корректировки не повлияют на сроки завершения строительства.

В настоящий момент работы на строительной площадке активно продолжаются. Уже ведется возведение третьего этажа первого корпуса, параллельно началась разработка котлована для второго здания.

Предполагается, что обновленный проект сделает кампус более комфортным и доступным для молодых родителей и студентов с детьми.

Ранее сообщалось, что два новых пешеходных моста к ИТ-кампусу "Неймарк" появятся в Нижнем Новгороде рядом с метромостом.

Также редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что возрожденный Дом Соколенковых станет офисом управляющей службы ИТ-кампуса "Неймарк".