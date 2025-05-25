Комнаты для детей появятся в нижегородском ИТ-кампусе "Неймарк"

В нижегородском ИТ-кампусе "Неймарк" планируют обустроить комнаты для родителей с детьми, включая помещения для матери и ребенка, а также детские зоны. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ООО "Развитие инновационных проектов".
Отмечается, что эти нововведения станут частью второго и третьего этапов строительства студенческих общежитий на проспекте Гагарина.
Как подчеркнули в компании-застройщике, проект будет скорректирован с учетом новых требований. В частности, планируется установка систем кондиционирования в общих зонах, а также реализация ряда других небольших изменений. Эти корректировки не повлияют на сроки завершения строительства.
В настоящий момент работы на строительной площадке активно продолжаются. Уже ведется возведение третьего этажа первого корпуса, параллельно началась разработка котлована для второго здания.
Предполагается, что обновленный проект сделает кампус более комфортным и доступным для молодых родителей и студентов с детьми.
Ранее сообщалось, что два новых пешеходных моста к ИТ-кампусу "Неймарк" появятся в Нижнем Новгороде рядом с метромостом.
Также редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что возрожденный Дом Соколенковых станет офисом управляющей службы ИТ-кампуса "Неймарк".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+