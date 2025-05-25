Дом Соколенковых станет офисом управляющей службы ИТ-кампуса "Неймарк"

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Дом Соколенковых на улице Большие Овраги в Нижнем Новгороде обрел новое назначение — в нем разместится офис управляющей организации, отвечающей за эксплуатацию общежитий строящегося IT-кампуса "Неймарк". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ООО "Развитие инновационных проектов".
Согласно предоставленной информации, здание полностью реконструировано, получено разрешение на ввод в эксплуатацию.
Отметим, что в Едином государственном реестре заключений 23 июня появилась запись о прохождении проекта реконструкции объекта государственной экспертизы. В компании пояснили, что повторная экспертиза была необходима для утверждения откорректированной проектной документации и согласования окончательной сметной стоимости.
Напомним, дом мещан Петра Соколенкова и его сестры был построен на стыке XIX и XX веков. В советское время двухэтажное деревянное здание использовалось как жилой дом, но в XXI веке его расселили и признали аварийным. После пожара в 2021 году строение оказалось на грани утраты, однако усилиями градозащитников его удалось сохранить. В 2013 году дом получил статус объекта культурного наследия.
Работы по восстановлению здания велись параллельно со строительством IT-кампуса в районе Больших Оврагов. Реставрацией занималось ЗАО "СМУ-77".
Напомним, создание сети современных университетских кампусов в России осуществляется в рамках поручения президента Владимира Путина. Согласно утверждённой программе, к 2030 году в стране планируется построить 25 таких объектов. Проект реализуется при участии Правительства РФ и Министерства науки и высшего образования, а также при поддержке нацпроекта "Молодёжь и дети".
Ранее стало известно о получении разрешения на строительство пятой очереди IT-кампуса "Неймарк".
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