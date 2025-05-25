Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
05 июня 2025 16:05  [67] ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и ННГАСУ запускают совместную сетевую магистерскую программу обучения
05 июня 2025 11:19  [168] Шадаев поддержал конкуренцию и независимость ИТ-сектора от западных решений
04 июня 2025 18:20  [317] Нижегородские ученые создали программу для упрощения расчета ветровой нагрузки
04 июня 2025 11:06  [636] Уникальную операцию на мозге провели хирурги нижегородской больницы №13
03 июня 2025 19:02  [503] Спутник "Лобачевский" показали на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде
31 мая 2025 08:00  [726] Ученые ИПФ РАН вошли в состав Российской академии наук: рассказываем, кто
29 мая 2025 11:16  [603] Нижегородец Владимир Кочаровский стал академиком Российской академии наук
28 мая 2025 15:35  [506] Два нижегородских научных центра получат 500 млн рублей на модернизацию
28 мая 2025 12:32  [545] Мать живодера в шинели больше не будет работать в ННГУ
26 мая 2025 15:50  [641] Ученые из Нижнего Новгорода создали новые материалы для 3D-биопечати тканей
Наука

ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и ННГАСУ запускают совместную сетевую магистерскую программу обучения

05 июня 2025 16:05  [67] Наука
ИТ-кампус НЕЙМАРК и ННГАСУ запускают совместную сетевую магистерскую программу обучения

Фото: Екатерина Пузырева

Университет «НЕЙМАРК» и Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ подписан в рамках международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР-2025») на Нижегородской ярмарке.

Соглашение предусматривает запуск совместной сетевой магистерской программы двух вузов «Цифровые двойники объектов капитального строительства». Она позволит готовить квалифицированных специалистов в области информационного моделирования зданий (BIM), искусственного интеллекта (ИИ) и высокотехнологичного управления жизненным циклом строительных объектов. Выпускники смогут работать в ведущих строительных, инжиниринговых компаниях и ИТ-компаниях, занимающихся цифровизацией отрасли.

«Запуск сетевой магистратуры Университета «НЕЙМАРК» с ННГАСУ — это еще один шаг по укреплению нового каркаса системы высшего образования в регионе. Строительная отрасль является одним из драйверов социально-экономического развития Нижегородской области, а архитектурно-строительный университет — опора и кузница кадров для нее. Объединение передовых ИТ-компетенций Университета «НЕЙМАРК» с ННГАСУ внесет значительный вклад в цифровизацию строительства и укрепление позиций региона как центра инноваций», — подчеркнула заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.

Помимо этого, на базе ННГАСУ начнет работу лаборатория моделирования многофакторных процессов и явлений. Стороны планируют создавать перспективные информационные системы автоматизированного проектирования, численного и информационного моделирования, искусственного интеллекта. Также совместными силами вузы будут разрабатывать и внедрять в образовательный процесс новые актуальные дисциплины.

«Сегодня этим документом мы подтверждаем результаты уже проделанной работы. Наш университет входит в число пяти опорных вузов ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» и намерен наращивать темпы сотрудничества. Уже через несколько дней стартует набор на совместную магистерскую программу «Цифровые двойники объектов капитального строительства» – она позволит значительно повысить цифровые компетенции в области информационного моделирования», — отметил ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев.

Стратегическое партнерство вузов, направленное на развитие цифровых технологий в строительстве, проектировании и ИT-сфере, рассчитано на 10 лет.

«Объединяя компетенции наших университетов, мы создаем уникальную среду для подготовки специалистов, способных работать с передовыми технологиями — от BIM до ИИ. Уверен, что в перспективе это станет драйвером инноваций не только в регионе, но и в масштабах всей страны», — сказал и.о. директора Университета «НЕЙМАРК» Дмитрий Колесников.

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться 25 кампусов. Один из них уже полностью построен в Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40. Концепции кампусов предполагают создание уникальной и комплексной среды для индивидуального и командного развития с большим количеством открытых образовательных пространств и трансформируемых аудиторий. Это позволит сформировать общую корпоративную культуру преподавателей, студентов и ученых. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России.

Всего было проведено два отбора заявок на создание кампусов, в рамках которых выбрано 17 проектов (в 2021 году — 8 проектов, в 2022 году — 9 проектов). Еще 8 проектов было определено отдельными поручениями Президента России Владимира Путина. Они будут реализованы в Забайкальском крае, Камчатском крае, Приморском крае, Мурманской и Смоленской областях, Республике Бурятия, а также два проекта – в Москве, на базе Московского государственного строительного университета (МГСУ) и Московского государственного технологического университета «Станкин».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ИТ-кампус "Неймарк" Нацпроект ННГАСУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных