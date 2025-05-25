ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и ННГАСУ запускают совместную сетевую магистерскую программу обучения Наука

Фото: Екатерина Пузырева

Университет «НЕЙМАРК» и Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ подписан в рамках международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР-2025») на Нижегородской ярмарке.

Соглашение предусматривает запуск совместной сетевой магистерской программы двух вузов «Цифровые двойники объектов капитального строительства». Она позволит готовить квалифицированных специалистов в области информационного моделирования зданий (BIM), искусственного интеллекта (ИИ) и высокотехнологичного управления жизненным циклом строительных объектов. Выпускники смогут работать в ведущих строительных, инжиниринговых компаниях и ИТ-компаниях, занимающихся цифровизацией отрасли.

«Запуск сетевой магистратуры Университета «НЕЙМАРК» с ННГАСУ — это еще один шаг по укреплению нового каркаса системы высшего образования в регионе. Строительная отрасль является одним из драйверов социально-экономического развития Нижегородской области, а архитектурно-строительный университет — опора и кузница кадров для нее. Объединение передовых ИТ-компетенций Университета «НЕЙМАРК» с ННГАСУ внесет значительный вклад в цифровизацию строительства и укрепление позиций региона как центра инноваций», — подчеркнула заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.

Помимо этого, на базе ННГАСУ начнет работу лаборатория моделирования многофакторных процессов и явлений. Стороны планируют создавать перспективные информационные системы автоматизированного проектирования, численного и информационного моделирования, искусственного интеллекта. Также совместными силами вузы будут разрабатывать и внедрять в образовательный процесс новые актуальные дисциплины.

«Сегодня этим документом мы подтверждаем результаты уже проделанной работы. Наш университет входит в число пяти опорных вузов ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» и намерен наращивать темпы сотрудничества. Уже через несколько дней стартует набор на совместную магистерскую программу «Цифровые двойники объектов капитального строительства» – она позволит значительно повысить цифровые компетенции в области информационного моделирования», — отметил ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев.

Стратегическое партнерство вузов, направленное на развитие цифровых технологий в строительстве, проектировании и ИT-сфере, рассчитано на 10 лет.

«Объединяя компетенции наших университетов, мы создаем уникальную среду для подготовки специалистов, способных работать с передовыми технологиями — от BIM до ИИ. Уверен, что в перспективе это станет драйвером инноваций не только в регионе, но и в масштабах всей страны», — сказал и.о. директора Университета «НЕЙМАРК» Дмитрий Колесников.

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться 25 кампусов. Один из них уже полностью построен в Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40. Концепции кампусов предполагают создание уникальной и комплексной среды для индивидуального и командного развития с большим количеством открытых образовательных пространств и трансформируемых аудиторий. Это позволит сформировать общую корпоративную культуру преподавателей, студентов и ученых. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России.

Всего было проведено два отбора заявок на создание кампусов, в рамках которых выбрано 17 проектов (в 2021 году — 8 проектов, в 2022 году — 9 проектов). Еще 8 проектов было определено отдельными поручениями Президента России Владимира Путина. Они будут реализованы в Забайкальском крае, Камчатском крае, Приморском крае, Мурманской и Смоленской областях, Республике Бурятия, а также два проекта – в Москве, на базе Московского государственного строительного университета (МГСУ) и Московского государственного технологического университета «Станкин».