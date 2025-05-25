Нижегородцам объяснили, от чего зависит цена билета на "Ласточку" Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцы вновь пожаловались в соцсетях на ценообразование "Ласточек" до Москвы, стоимость билетов постоянно меняется и часто достигает довольно больших сумм.

В пресс-службе Горьковской железной дороги НИА "Нижний Новгород" сообщили, что скоростные поезда "Ласточка" между Москвой и Нижним Новгородом относятся к дерегулированному сегменту, на них действует динамическое ценообразование.

Пассажирские перевозки делятся на регулируемый и дерегулированный тарифные сегменты. В первом случае стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах, а также в вагонах 1, 2 и 3 классов моторвагонных поездов устанавливает государство через ФАС России. Такие тарифы фиксированы и могут меняться только в рамках сезонных коэффициентов и ежегодной индексации, которая зависит от социально-экономического прогноза.

Совсем по-другому формируются цены в дерегулированном сегменте. Он включает купе, СВ, вагоны класса "Люкс", а также скоростные поезда, такие как "Ласточка". Здесь действует система динамического ценообразования, то есть стоимость билета зависит от ряда факторов, включая загрузку поезда, дату и время отправления, день недели, сезон и глубину продажи.

Как пояснили в ГЖД, самое выгодное предложение можно получить при покупке билета на старте продаж. Чем ближе дата поездки, тем выше цена. Сезонность также играет важную роль. В периоды массовых путешествий или праздников цены ощутимо растут. Летом минимальная цена билета на "Ласточку" во 2 класс составляет чуть более 1800 рублей.

Ранее сообщалось, что движение сдвоенного состава "Ласточки" на маршруте Москва — Нижний Новгород сохранится до 1 сентября.