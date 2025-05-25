Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Власти упразднили Кстовский округ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 июня 2025 10:13  [118] Холодную воду отключат в Сормове на один день
26 июня 2025 09:48  [142] Нижегородцам объяснили, от чего зависит цена билета на "Ласточку"
26 июня 2025 09:26  [120] Названы самые популярные темы форума "Сильные идеи для нового времени"
26 июня 2025 07:37  [175] ОМК расширяет поддержку семей сотрудников через акцию "Забота объединяет"
25 июня 2025 19:28  [383] Путин наградил главврача кардиохирургической больницы в Нижнем Новгороде
25 июня 2025 19:14  [293] Центр Нижнего Новгорода перекроют в День молодежи: как будут ходить автобусы
25 июня 2025 18:50  [271] Проезд и парковку временно ограничат в центре Нижнего Новгорода 26-27 июня
25 июня 2025 18:08  [377] Дизайн единой школьной формы представили в Нижнем Новгороде
25 июня 2025 17:51  [225] Нижегородские волонтеры отправили полторы тонны гумгруза жителям приграничных территорий и военнослужащим
25 июня 2025 17:37  [274] Подготовку к новой волне гриппа и COVID-19 начали в Нижегородской области
Общество

Нижегородцам объяснили, от чего зависит цена билета на "Ласточку"

26 июня 2025 09:48  [142] Общество
Нижегородцам объяснили, от чего зависит цена билета на Ласточку

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцы вновь пожаловались в соцсетях на ценообразование "Ласточек" до Москвы, стоимость билетов постоянно меняется и часто достигает довольно больших сумм.

В пресс-службе Горьковской железной дороги НИА "Нижний Новгород" сообщили, что скоростные поезда "Ласточка" между Москвой и Нижним Новгородом относятся к дерегулированному сегменту, на них действует динамическое ценообразование.

Пассажирские перевозки делятся на регулируемый и дерегулированный тарифные сегменты. В первом случае стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах, а также в вагонах 1, 2 и 3 классов моторвагонных поездов устанавливает государство через ФАС России. Такие тарифы фиксированы и могут меняться только в рамках сезонных коэффициентов и ежегодной индексации, которая зависит от социально-экономического прогноза.

Совсем по-другому формируются цены в дерегулированном сегменте. Он включает купе, СВ, вагоны класса "Люкс", а также скоростные поезда, такие как "Ласточка". Здесь действует система динамического ценообразования, то есть стоимость билета зависит от ряда факторов, включая загрузку поезда, дату и время отправления, день недели, сезон и глубину продажи.

Как пояснили в ГЖД, самое выгодное предложение можно получить при покупке билета на старте продаж. Чем ближе дата поездки, тем выше цена. Сезонность также играет важную роль. В периоды массовых путешествий или праздников цены ощутимо растут. Летом минимальная цена билета на "Ласточку" во 2 класс составляет чуть более 1800 рублей.

Ранее сообщалось, что движение сдвоенного состава "Ласточки" на маршруте Москва — Нижний Новгород сохранится до 1 сентября.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД поезда Транспорт
Поделиться:
Новости по теме
18 июня 2025 10:45  [368] Ретропоезд в Арзамас перевёз более 8,5 тысячи туристов в январе-мае
04 июня 2025 16:07  [338] Музей ГЖД "Паровозы России" пополнился новыми экспонатами
02 июня 2025 10:28  [457] Дополнительные электрички до Моховых гор продолжат курсировать до 1 ноября
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных