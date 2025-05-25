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Экономика

Нижегородская область увеличила темпы жилищного строительства почти на 30%

26 июня 2025 10:32  [97] Экономика

Объёмы возводимого жилья в Нижегородской области демонстрируют устойчивый рост: по состоянию на май 2025 года площадь строящихся жилых объектов достигла почти 1,5 млн квадратных метров. Это на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил заместитель губернатора региона Сергей Морозов в ходе выступления на форуме недвижимости "Движение". Его слова приводит Telegram-канал ProСтратегию.

С 2018 года в регионе было введено более 11 миллионов квадратных метров жилья. Благодаря этому показатель обеспеченности жильём на одного жителя вырос до 31 кв. м, что превышает среднероссийский уровень в 29,4 кв. м.

Минувший год стал рекордным для региона — в эксплуатацию было сдано свыше 2 миллионов квадратных метров жилья. Это на 16% больше установленного показателя в рамках федерального проекта "Жильё" и на 8% выше результатов 2023 года.

Сергей Морозов также отметил положительную динамику в рамках реализации комплексного развития территорий (КРТ). За год площадь строящихся объектов по этому направлению увеличилась с 3,6 млн до 4,3 млн квадратных метров.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в число лидеров среди российских регионов по темпам строительства жилья. Напомним также, что в Нижегородской области выросли объемы жилищного строительства.

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Теги:
Жилье Сергей Морозов Строительство
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