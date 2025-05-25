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Экономика

Спрос на жилье в нижегородских новостройках продолжает расти

24 июня 2025 18:10  [122] Экономика
Спрос на жилье в нижегородских новостройках продолжает расти

Фото: Александр Воложанин

На рынке недвижимости Нижегородской области наблюдается активный рост спроса на жилье в новостройках из-за появления новых форматов жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Росреестра.

Так, в апреле текущего года в области было зарегистрировано 737 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) по объектам жилой и нежилой недвижимости. В марте данный показатель составлял 704 аналогичных договоров.

Всего с начала года, за период с января по май, ведомство зарегистрировало 3628 договоров долевого участия.

При этом на вторичном рынке жилья в мае наблюдается снижение покупательской активности. Как сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Нижегородской области Татьяна Горелова, количество зарегистрированных сделок купли-продажи и мены жилых объектов сократилось на 8,3% по сравнению с апрелем - с 3640 до 3346.

За первые пять месяцев 2025 года Росреестр зарегистрировал 19 429 договоров купли-продажи.

Ранее сообщалось, что региональные жилищные сертификаты для детей-сирот ввели в Нижегородской области.

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Теги:
Жилье Росреестр
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