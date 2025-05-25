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Культура и отдых

НГИАМЗ купил здание за 50 млн рублей

26 июня 2025 12:00  [104] Культура и отдых
НГИАМЗ купил здание за 50 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ) стал владельцем нового здания. Информация об этом появилась на портале государственных закупок 25 июня.

По данным сайте, объект приобретён на торгах за стартовую цену в 50 млн рублей. Финансирование сделки произведено за счёт собственных средств учреждения.

Точный адрес нахождения здания пока не раскрывается. Объявление переведено в статус исполнения. Оно должно быть выполнено до 11 июля 2025 года.

Напомним, конкурс НГИАМЗ объявило в мае. Согласно техническому заданию, возраст здания должен быть не более 15 лет. Оно должно состоять из двух этажей общей площадью от 1 до 1,5 тысячи квадратных метров. Объект должен находиться в Нижнем Новгороде или Кстове, быть пригодным к эксплуатации, не иметь статуса объекта культурного наследия. 

Ранее сообщалось, что ремонт Музея нижегородской интеллигенции перенесли на 2025 год.

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Теги:
Госзакупки НГИАМЗ
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