Власти упразднили Кстовский округ
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 июня 2025 12:30  [69] Новый микрорайон с сотней частных домов появится в Кстовском районе
26 июня 2025 11:33  [126] Современную технику представили на форуме России и Беларуси в Нижнем Новгороде
26 июня 2025 11:23  [146] Прилепин предложил Путину учредить должность военного омбудсмена
26 июня 2025 11:14  [142] Нижегородцев предупредили о фейковом аккаунте мэра Юрия Шалабаева
26 июня 2025 10:13  [152] Холодную воду отключат в Сормове на один день
26 июня 2025 09:48  [191] Нижегородцам объяснили, от чего зависит цена билета на "Ласточку"
26 июня 2025 09:26  [145] Названы самые популярные темы форума "Сильные идеи для нового времени"
26 июня 2025 07:37  [193] ОМК расширяет поддержку семей сотрудников через акцию "Забота объединяет"
25 июня 2025 19:28  [405] Путин наградил главврача кардиохирургической больницы в Нижнем Новгороде
25 июня 2025 19:14  [310] Центр Нижнего Новгорода перекроют в День молодежи: как будут ходить автобусы
Общество

Современную технику представили на форуме России и Беларуси в Нижнем Новгороде

26 июня 2025 11:33  [126] Общество
Современную технику представили на форуме России и Беларуси в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в рамках XII Форума регионов России и Беларуси (12+) проходит выставка достижений народного хозяйства. Экспозиция передовых образцов транспорта двух стран проходит на масштабной уличной локации на площади Ленина около Нижегородской ярмарки, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Экспозиция охватывает широкий спектр техники: легковые и грузовые автомобили, фургоны, прицепы, а также специализированный транспорт. Посетители могут увидеть как пассажирский транспорт, так и сельскохозяйственную технику. Более того, даже представлено несколько моделей ведомственного транспорта.

Юных посетителей выставки больше всего привлекает гоночный болид, собранный из деталей трактора от Минского тракторного завода.

В дополнение к выставке транспорта перед главным ярмарочным домом развернулась ярмарка, на которой представлены товары белорусских и нижегородских производителей.

Увидеть разработки современного машиностроения можно 26 июня с 9:00 до 20:30, а также 27 июня, но при наличии бейджа участника форума.

Напомним, форум проходит с 25 по 27 июня при поддержке Совета Федерации РФ и Совета Республики Беларуси. Помимо деловой программы планируются и культурные мероприятия. 

Ранее сообщалось, что председатель Совфеда Валентина Матвиенко прибыла в Нижний Новгород для участия в форуме.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Белоруссия Международное сотрудничество Форум
Поделиться:
Новости по теме
22 июня 2025 09:00  [627] Гомель планирует установить побратимские связи с Нижним Новгородом
08 мая 2025 08:00  [1658] 30 млн рублей выделено на проведение Форума креативных территорий в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных