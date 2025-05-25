Современную технику представили на форуме России и Беларуси в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде в рамках XII Форума регионов России и Беларуси (12+) проходит выставка достижений народного хозяйства. Экспозиция передовых образцов транспорта двух стран проходит на масштабной уличной локации на площади Ленина около Нижегородской ярмарки, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Экспозиция охватывает широкий спектр техники: легковые и грузовые автомобили, фургоны, прицепы, а также специализированный транспорт. Посетители могут увидеть как пассажирский транспорт, так и сельскохозяйственную технику. Более того, даже представлено несколько моделей ведомственного транспорта.

Юных посетителей выставки больше всего привлекает гоночный болид, собранный из деталей трактора от Минского тракторного завода.

В дополнение к выставке транспорта перед главным ярмарочным домом развернулась ярмарка, на которой представлены товары белорусских и нижегородских производителей.

Увидеть разработки современного машиностроения можно 26 июня с 9:00 до 20:30, а также 27 июня, но при наличии бейджа участника форума.

Напомним, форум проходит с 25 по 27 июня при поддержке Совета Федерации РФ и Совета Республики Беларуси. Помимо деловой программы планируются и культурные мероприятия.

Ранее сообщалось, что председатель Совфеда Валентина Матвиенко прибыла в Нижний Новгород для участия в форуме.