30 млн рублей выделено на проведение Форума креативных территорий в Нижнем Новгороде

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Министерство промышленности и торговли России объявило конкурс на организацию и проведение очередного Форума креативных территорий. Информация о закупке была размещена 6 мая 2025 года на официальном портале госзакупок.
Мероприятие запланировано на период с 26 по 28 июня 2025 года, но даты могут поменяться. Как и в предыдущие годы, форум (12+) пройдет в Нижнем Новгороде.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 22 мая, а победителя выберут 27 мая. Максимальная сумма контракта составит 30 миллионов рублей.
В Минпромторге напомнили, что Форум креативных территорий проводится с 2021 года и служит площадкой для продвижения и развития народных художественных промыслов. Его основная цель — сохранить традиционные ценности, поддержать мастеров и укрепить национальную идентичность через культурное наследие.
На ежегодной основе в рамках форума обсуждаются ключевые вопросы развития отрасли: от поддержки традиционных ремесел и территорий их происхождения до взаимодействия мастеров с современными дизайнерами. По итогам дискуссий формируются предложения и решения, направленные на эффективное развитие сферы НХП.
Организаторы подчеркивают, что форум стал важной платформой для обмена опытом и поиска новых форм популяризации народного творчества.
Ранее сообщалось, что более 100 млн рублей направили на поддержку нижегородских предприятий НХП.
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