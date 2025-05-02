Георгиевская лента
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
08 мая 2025 08:00  [67] 30 млн рублей выделено на проведение Форума креативных территорий в Нижнем Новгороде
07 мая 2025 18:13  [255] Подаренные нижегородцами инструменты помогли юным музыкантам из Харцызска победить в конкурсе
07 мая 2025 15:45  [239] Работы по строительству центра культурного развития в Кстове выполнены на 70%
07 мая 2025 15:26  [263] KION и Музей Победы представили нижегородцам видеопроект к 80-летию Победы с участием российских актеров и звезд
07 мая 2025 13:06  [250] "Ростелеком" представил в Нижнем Новгороде сериал "Рослый"
07 мая 2025 08:00  [423] Появились детали выступления Сергея Безрукова в Нижнем Новгороде 9 мая
06 мая 2025 18:05  [356] Благодаря "Карте жителя" билеты в Нижегородский театр кукол можно приобрести скидкой
06 мая 2025 16:00  [311] Кафе может появиться в историческом здании водозаборной станции на Стрелке
06 мая 2025 09:00  [361] Оратория "Вехи Победы" прозвучит в Нижнем Новгороде 9 мая
05 мая 2025 17:10  [448] Гостиницу построят рядом с усадьбой Рябининой в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

30 млн рублей выделено на проведение Форума креативных территорий в Нижнем Новгороде

08 мая 2025 08:00  [67] Культура и отдых
30 млн рублей выделено на проведение Форума креативных территорий в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области (архивное фото)

Министерство промышленности и торговли России объявило конкурс на организацию и проведение очередного Форума креативных территорий. Информация о закупке была размещена 6 мая 2025 года на официальном портале госзакупок.

Мероприятие запланировано на период с 26 по 28 июня 2025 года, но даты могут поменяться. Как и в предыдущие годы, форум (12+) пройдет в Нижнем Новгороде.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 22 мая, а победителя выберут 27 мая. Максимальная сумма контракта составит 30 миллионов рублей.

В Минпромторге напомнили, что Форум креативных территорий проводится с 2021 года и служит площадкой для продвижения и развития народных художественных промыслов. Его основная цель — сохранить традиционные ценности, поддержать мастеров и укрепить национальную идентичность через культурное наследие.

На ежегодной основе в рамках форума обсуждаются ключевые вопросы развития отрасли: от поддержки традиционных ремесел и территорий их происхождения до взаимодействия мастеров с современными дизайнерами. По итогам дискуссий формируются предложения и решения, направленные на эффективное развитие сферы НХП.

Организаторы подчеркивают, что форум стал важной платформой для обмена опытом и поиска новых форм популяризации народного творчества.

Ранее сообщалось, что более 100 млн рублей направили на поддержку нижегородских предприятий НХП. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НХП Форум
Поделиться:
Новости по теме
03 мая 2025 18:20  [875] 19 млн рублей выделено на капремонт центра гончарного промысла в Большом Болдине
25 апреля 2025 16:30  [908] Арт-пространство "Хохлома" открылось в центре Нижнего Новгорода — фото
03 апреля 2025 15:08  [1871] Владимиру Путину подарили хохломских птичек
27 февраля 2025 13:58  [1153] Нижегородский бренд народных промыслов "Человечно" представили на выставке в Москве
11 февраля 2025 13:35  [804] АНО "Хохлома" запустила Всероссийский конкурс с призовым фондом 3 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph