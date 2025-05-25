Новый микрорайон с сотней частных домов появится в Кстовском районе Общество

К 2035 году на территории Кстовского района Нижегородской области вблизи деревни Лапшлей появится новый жилой микрорайон, рассчитанный на 116 индивидуальных домов. Проект планировки и межевания земель уже получил одобрение регионального минграда.

Под возведение будущего поселка выделено более 26 гектаров земли. Согласно проекту, на участке разместятся семь жилых кварталов общей площадью 21,4 гектара.

Также предусмотрено строительство дорог и тротуаров, детских и спортивных площадок, велодорожек. Кроме того, территорию нового микрорайона благоустроят и озеленят.

Каждый дом будет двухэтажным с площадью около 428 квадратных метров. Проект застройки разработан Научно-производственным предприятием "Инженер" по заказу администрации Кстовского района.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Караваиха Нижнего Новгорода начинается процедура изъятия и сноса старых домов под будущий жилой квартал.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде планируют построить новый жилой комплекс в районе Казанского шоссе и улицы Богдановича.