Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Власти упразднили Кстовский округ
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 июня 2025 12:30  [70] Новый микрорайон с сотней частных домов появится в Кстовском районе
26 июня 2025 11:33  [128] Современную технику представили на форуме России и Беларуси в Нижнем Новгороде
26 июня 2025 11:23  [146] Прилепин предложил Путину учредить должность военного омбудсмена
26 июня 2025 11:14  [142] Нижегородцев предупредили о фейковом аккаунте мэра Юрия Шалабаева
26 июня 2025 10:13  [152] Холодную воду отключат в Сормове на один день
26 июня 2025 09:48  [191] Нижегородцам объяснили, от чего зависит цена билета на "Ласточку"
26 июня 2025 09:26  [145] Названы самые популярные темы форума "Сильные идеи для нового времени"
26 июня 2025 07:37  [193] ОМК расширяет поддержку семей сотрудников через акцию "Забота объединяет"
25 июня 2025 19:28  [405] Путин наградил главврача кардиохирургической больницы в Нижнем Новгороде
25 июня 2025 19:14  [311] Центр Нижнего Новгорода перекроют в День молодежи: как будут ходить автобусы
Общество

Новый микрорайон с сотней частных домов появится в Кстовском районе

26 июня 2025 12:30  [70] Общество
Новый микрорайон с сотней частных домов появится в Кстовском районе

К 2035 году на территории Кстовского района Нижегородской области вблизи деревни Лапшлей появится новый жилой микрорайон, рассчитанный на 116 индивидуальных домов. Проект планировки и межевания земель уже получил одобрение регионального минграда. 

Под возведение будущего поселка выделено более 26 гектаров земли. Согласно проекту, на участке разместятся семь жилых кварталов общей площадью 21,4 гектара.

Также предусмотрено строительство дорог и тротуаров, детских и спортивных площадок, велодорожек. Кроме того, территорию нового микрорайона благоустроят и озеленят.

Каждый дом будет двухэтажным с площадью около 428 квадратных метров. Проект застройки разработан Научно-производственным предприятием "Инженер" по заказу администрации Кстовского района.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Караваиха Нижнего Новгорода начинается процедура изъятия и сноса старых домов под будущий жилой квартал.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде планируют построить новый жилой комплекс в районе Казанского шоссе и улицы Богдановича.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Кстовский муниципалитет Строительство
Поделиться:
Новости по теме
10 июня 2025 11:28  [691] Разработка мастер-плана КРТ вдоль "Швейцарии" растянулась на три года
02 июня 2025 19:00  [614] Еще один довоенный дом снесут на Правде в Нижнем Новгороде по КРТ
12 мая 2025 11:49  [931] Минстрой выдал разрешение на строительство двух домов у Борского моста
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных