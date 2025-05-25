Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Власти упразднили Кстовский округ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
26 июня 2025 13:30  [128] Сотрудник "Газпром газораспределение Нижний Новгород" попался на взятке
26 июня 2025 13:15  [96] Полиция изъяла полуторагодовалого ребенка у неблагополучной нижегородки
26 июня 2025 12:46  [103] МЧС назвало причину пожара на бывшем химзаводе в Дзержинске
26 июня 2025 08:00  [224] Нижегородский предприниматель подделывал медосмотры водителей автобусов
26 июня 2025 07:00  [214] Нижегородцы перевели мошенникам почти 75 млн рублей за неделю
25 июня 2025 20:00  [320] Гибель женщины на пожаре под Городцом обернулась проверкой СК
25 июня 2025 19:45  [338] Предприниматель из Арзамаса попал под следствие за угрозы МЧСнику
25 июня 2025 18:03  [401] Опубликованы фото с места пожара на бывшем химзаводе "Заря" в Дзержинске
25 июня 2025 17:55  [290] Роспотребнадзор проверяет воздух после пожара на бывшем заводе "Заря"
25 июня 2025 17:23  [295] Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с 7-летним ребенком в Нижнем Новгороде
Происшествия

Полиция изъяла полуторагодовалого ребенка у неблагополучной нижегородки

26 июня 2025 13:15  [96] Происшествия
Полиция изъяла полуторагодовалого ребенка у неблагополучной нижегородки

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции забрали из неблагополучной семьи полуторагодовалого ребенка, оказавшегося в опасной для жизни ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Известно, что инцидент произошел в Ленинском районе. Полицейские приехали по вызову о нарушении тишины. На месте они обнаружили, что в квартире громко играет музыка, а мать малыша, а также его бабушка и дедушка находятся в состоянии алкогольного опьянения.

26-летняя женщина не могла адекватно заботиться о ребенке. Из-за этого полицейские приняли решение срочно вмешаться.

Учитывая угрозу для жизни и здоровья ребенка, сотрудники полиции приняли решение о его изъятии. Был составлен акт о помещении несовершеннолетнего в учреждение для детей, нуждающихся в социальной реабилитации. До завершения всех необходимых процедур мальчика направили в городскую детскую больницу.

На мать составили административные протоколы за мелкое хулиганство и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Теперь материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних на рассмотрение.

Ранее сообщалось, что житель Сарова получил 9 лет колонии за домогательства на детской площадке.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети МВД Несовершеннолетние
Поделиться:
Новости по теме
24 июня 2025 12:15  [420] Директора яхт-клуба начали судить после гибели ребенка на Гребном канале
23 июня 2025 11:38  [403] Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Сергаче
16 мая 2025 14:47  [869] 17-летняя нижегородка с ребенком попалась на покупке наркотиков
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных