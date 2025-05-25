Полиция изъяла полуторагодовалого ребенка у неблагополучной нижегородки Происшествия

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции забрали из неблагополучной семьи полуторагодовалого ребенка, оказавшегося в опасной для жизни ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Известно, что инцидент произошел в Ленинском районе. Полицейские приехали по вызову о нарушении тишины. На месте они обнаружили, что в квартире громко играет музыка, а мать малыша, а также его бабушка и дедушка находятся в состоянии алкогольного опьянения.

26-летняя женщина не могла адекватно заботиться о ребенке. Из-за этого полицейские приняли решение срочно вмешаться.

Учитывая угрозу для жизни и здоровья ребенка, сотрудники полиции приняли решение о его изъятии. Был составлен акт о помещении несовершеннолетнего в учреждение для детей, нуждающихся в социальной реабилитации. До завершения всех необходимых процедур мальчика направили в городскую детскую больницу.

На мать составили административные протоколы за мелкое хулиганство и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Теперь материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних на рассмотрение.

Ранее сообщалось, что житель Сарова получил 9 лет колонии за домогательства на детской площадке.