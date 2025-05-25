Число заболевших корью сократилось в Нижегородской области Общество

Несмотря на общее увеличение числа заболевших корью в России, в Нижегородской области по итогам 2024 года зафиксировано заметное снижение — зарегистрировано 112 случаев, что более чем в 2,5 раза меньше по сравнению с предыдущим годом.

Такие данные содержатся в информационном бюллетене, подготовленном Роспотребнадзором совместно с ФБУН "Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского" и Национальным научно-методическим центром по надзору за корью и краснухой.

Для сравнения, в 2023 году в Нижегородской области было выявлено около 300 заболевших, а в 2022-м — ни одного. В текущем году два случая инфекции пришлись на школьников, заболевших в июне. В местах их проживания Роспотребнадзор организовал все необходимые ограничительные мероприятия.

По словам специалистов, говорить о риске эпидемии в регионе пока преждевременно. Эксперты подчёркивают, что наиболее эффективной мерой профилактики остаётся вакцинация. В министерстве здравоохранения области уверяют, что запасов вакцины от кори в регионе достаточно.

Из общего числа заболевших в 2024 году девять случаев были завезены из других регионов. Основной пик заболеваемости пришёлся на первую половину года.

В целом по России в 2024 году корь была диагностирована у 22,5 тысячи человек. Уровень заболеваемости составил 15,35 случая на 100 тысяч населения, что на 72% выше аналогичного показателя 2023 года.

Наибольшее число заболевших — около 67% — пришлось на детей и подростков до 18 лет. При этом почти 90% всех случаев были зафиксированы у непривитых граждан.

Ранее сообщалось, что прививку от кори в Нижегородской области в 2024 году получили почти 33 тысячи человек.