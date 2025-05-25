Власти упразднили Кстовский округ
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
26 июня 2025 13:30  [124] Сотрудник "Газпром газораспределение Нижний Новгород" попался на взятке
26 июня 2025 13:15  [95] Полиция изъяла полуторагодовалого ребенка у неблагополучной нижегородки
26 июня 2025 12:46  [103] МЧС назвало причину пожара на бывшем химзаводе в Дзержинске
26 июня 2025 08:00  [224] Нижегородский предприниматель подделывал медосмотры водителей автобусов
26 июня 2025 07:00  [214] Нижегородцы перевели мошенникам почти 75 млн рублей за неделю
25 июня 2025 20:00  [320] Гибель женщины на пожаре под Городцом обернулась проверкой СК
25 июня 2025 19:45  [338] Предприниматель из Арзамаса попал под следствие за угрозы МЧСнику
25 июня 2025 18:03  [401] Опубликованы фото с места пожара на бывшем химзаводе "Заря" в Дзержинске
25 июня 2025 17:55  [290] Роспотребнадзор проверяет воздух после пожара на бывшем заводе "Заря"
25 июня 2025 17:23  [295] Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с 7-летним ребенком в Нижнем Новгороде
Происшествия

Сотрудник "Газпром газораспределение Нижний Новгород" попался на взятке

26 июня 2025 13:30  [124] Происшествия
Сотрудник Газпром газораспределение Нижний Новгород попался на взятке

В Нижнем Новгороде заместителя главного инженера по эксплуатации региональной газораспределительной компании подозревают в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, с апреля по июнь 2025 года инженер через посредников получил не менее миллиона рублей от представителя фирмы, занимающейся строительством автомобильных дорог и автомагистралей. За эти деньги он, предположительно, помогал компании получить технические условия на подключение к газораспределительным сетям.

Нарушение вскрыли сотрудники Следственного комитета совместно с оперативниками регионального управления ФСБ. У подозреваемого дома провели обыск.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Суд назначил ему домашний арест в качестве меры пресечения. Мужчина признал свою вину.

Ранее сообщалось, что нижегородскую компанию оштрафовали на 10 млн рублей из-за дачи взятки водоканалу. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки Газоснабжение Следственное управление
Поделиться:
Новости по теме
21 июня 2025 09:00  [1162] Москвича задержали за попытку подкупить следователя в Дзержинске
16 июня 2025 16:36  [634] Экс-проректору ПИМУ Савелову дали три года за крупную взятку
16 июня 2025 10:36  [711] Почти 140 фактов взяточничества выявили в Нижегородской области в этом году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных