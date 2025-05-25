Сотрудник "Газпром газораспределение Нижний Новгород" попался на взятке

В Нижнем Новгороде заместителя главного инженера по эксплуатации региональной газораспределительной компании подозревают в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.
По данным следствия, с апреля по июнь 2025 года инженер через посредников получил не менее миллиона рублей от представителя фирмы, занимающейся строительством автомобильных дорог и автомагистралей. За эти деньги он, предположительно, помогал компании получить технические условия на подключение к газораспределительным сетям.
Нарушение вскрыли сотрудники Следственного комитета совместно с оперативниками регионального управления ФСБ. У подозреваемого дома провели обыск.
Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Суд назначил ему домашний арест в качестве меры пресечения. Мужчина признал свою вину.
Ранее сообщалось, что нижегородскую компанию оштрафовали на 10 млн рублей из-за дачи взятки водоканалу.
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