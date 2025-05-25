Москвича задержали за попытку подкупить следователя в Дзержинске Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который предпринял попытку дать взятку сотруднице правоохранительных органов.

По данным регионального МВД, 19 июня злоумышленник пришёл в служебный кабинет отдела полиции №1 УМВД России по Дзержинску и предложил заместителю руководителя следственного отдела 250 тысяч рублей. Деньги предназначались за снятие ареста с его банковского счёта.

Однако сотрудница отказалась от незаконного вознаграждения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ — покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также выясняют причины и условия, способствовавшие попытке коррупционного правонарушения.

Ранее сообщалось, что экс-глава Советского района Исаев получил 8 лет колонии за взятки.