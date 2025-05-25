Почти 140 фактов взяточничества выявили в Нижегородской области в этом году

В Нижегородской области зафиксирован рост числа коррупционных преступлений по сравнению с прошлым годом, следует из отчета регионального управления МВД.
Всего за январь-май текущего года выявлено 219 таких правонарушений, что на 34,4% больше, чем в 2024 году.
Отмечено увеличение числа правонарушений, совершённых против государственной власти, интересов госслужбы и органов местного самоуправления. Таких деяний зафиксировано 221, что на 30,8% больше, чем в прошлом году.
Кроме того, с начала года задокументировано 139 фактов взяточничества. Из них 42 преступления связаны с получением взятки — это на 75% больше, чем в 2024 году. Количество фактов дачи взятки выросло только на 18,4% (с 38 до 45).
Средний размер незаконного вознаграждения в текущем году немного снизился и составил 407,8 тысячи рублей. Для сравнения, в 2024 году этот показатель был 487,8 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что бывший сотрудник регионального управления Росреестра предстанет перед судом за многомилионные взтки.
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