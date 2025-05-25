Более 6 млн рублей направят на вакцину от бешенства в Нижегородской области

Госпредприятие "Нижегородская областная фармация" (НОФ) планирует приобрести вакцину от бешенства на сумму 6,4 миллиона рублей. Информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок.
Согласно документации, в рамках контракта до конца 2025 года планируется поставка 15 тысяч доз препарата.
Заявки от поставщиков вакцины принимаются до 7 июля.
Ранее сообщалось, что дополнительная партия вакцины "Пентаксим" будет закуплена за 30 млн рублей из регионального бюджета в Нижегородской области.
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