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Общество

Более 6 млн рублей направят на вакцину от бешенства в Нижегородской области

26 июня 2025 16:00  [118] Общество
Более 6 млн рублей направят на вакцину от бешенства в Нижегородской области

Госпредприятие "Нижегородская областная фармация" (НОФ) планирует приобрести вакцину от бешенства на сумму 6,4 миллиона рублей. Информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок.

Согласно документации, в рамках контракта до конца 2025 года планируется поставка 15 тысяч доз препарата. 

Заявки от поставщиков вакцины принимаются до 7 июля. 

Ранее сообщалось, что дополнительная партия вакцины "Пентаксим" будет закуплена за 30 млн рублей из регионального бюджета в Нижегородской области.

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Теги:
Вакцинация Госзакупки Здравоохранение
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