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Общество

Учебный процесс стартовал в "Малой академии госуправления" на базе ННГУ

26 июня 2025 14:02  [63] Общество
Учебный процесс стартовал в Малой академии госуправления на базе ННГУ

Фото: ННГУ имени Лобачевского

В Нижегородской области стартовал новый поток образовательной программы "Малая академия государственного управления" (МАГУ), реализуемой совместно Нижегородским государственным университетом имени Н.И. Лобачевского и Корпоративным университетом правительства региона.

Программа ориентирована на студентов вузов, которые планируют связать свою карьеру с государственной или муниципальной службой в сфере своей профессиональной подготовки.

Церемонию открытия посетили главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, и.о. министра кадровой политики региона Елена Амосова, ректор ННГУ Олег Трофимов, проректор КУПНО Иван Калмыков, президент ННГУ Роман Стронгин, директор МАГУ Юлия Ширяева и руководитель лидерских проектов КУПНО Мария Самоделкина.

Проект был запущен еще в 2006 году и за это время подготовил более 750 участников. В 2023 году началась его масштабная модернизация: была разработана новая программа профессиональной переподготовки "Система государственного и муниципального управления", рассчитанная на пять месяцев обучения.

По словам Елены Амосовой, выпускники академии — это инициативные и амбициозные молодые люди, которых всегда рады видеть в органах исполнительной власти региона.

"Государственная служба сегодня — это не только стабильность, но и возможность влиять на будущее страны. Мы хотим, чтобы вы увидели: госуправление стало более открытым, динамичным и ориентированным на результат", — подчеркнула она.

Учебный курс включает пять тематических модулей: от основ и технологий управления до развития управленческих навыков и практики. Участниками проекта могут стать студенты как Университета Лобачевского, так и других вузов области.

Ректор ННГУ Олег Трофимов отметил, что МАГУ остается важным инструментом подготовки молодых профессионалов, готовых брать на себя ответственность и предлагать решения.

"Участники прошли серьезный конкурсный отбор, представили сильные аналитические проекты и проявили высокую гражданскую позицию. Это настоящие лидеры, способные влиять на развитие региона", — заявил он.

В рамках обучения слушатели разрабатывают собственные проекты, которые дорабатываются в процессе занятий и защищаются как выпускные работы. Лучшие инициативы могут получить поддержку для дальнейшей реализации.

По завершении курса участники получают диплом о профессиональной переподготовке от ННГУ и удостоверение о повышении квалификации от КУПНО.

Как отметила Мария Самоделкина, новая версия программы была разработана с учетом отзывов предыдущих участников и стала еще более насыщенной и прикладной.

"МАГУ — одна из ключевых программ в экосистеме лидерских проектов региона. Мы стремимся, чтобы знания, полученные здесь, были полезны не только в госслужбе, но и в других сферах", — добавила она.

Ранее сообщалось, что торжественная церемония вручения дипломов первым выпускникам направления "Лечебное дело" Института клинической медицины состоялась в ННГУ.

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Теги:
КУПНО ННГУ имени Лобачевского
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