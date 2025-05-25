Депутаты предложили внедрить беспилотные такси для замены мигрантов

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Использование беспилотных такси в российских регионах может стать эффективной мерой по снижению количества трудовых мигрантов в сфере пассажирских перевозок. С соответствующей инициативой выступили лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и депутат Антон Ткачев, сообщает 360.ru.
Депутаты направили обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением активнее внедрять автономный транспорт. В документе подчеркивается, что в настоящее время растет доля иностранных граждан среди водителей, особенно в региональных перевозках.
По словам авторов инициативы, значительная часть мигрантов трудится нелегально или с нарушением норм трудового законодательства, что повышает риски для безопасности пассажиров.
В качестве альтернативы парламентарии предлагают расширить использование беспилотных автомобилей. Они уверены, что такие технологии способны заменить часть водителей-мигрантов и повысить уровень безопасности и комфорта для граждан.
"Учитывая впечатляющие результаты эксперимента по беспилотным такси в Москве, Татарстане и "Сириусе", прошу ускорить расширение зон тестирования в самой Москве и реализовать поэтапный запуск автономных перевозок в других городах России", - говорится в обращении.
Ранее сообщалось, цены на такси в Нижегородской области может вырасти на 30% в связи с грядущими изменениями в законодательстве о пассажирских перевозках.
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