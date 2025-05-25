Власти упразднили Кстовский округ
Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 июня 2025 15:24  [77] Нижегородские старшеклассники могут записаться на бесплатные курсы "Код будущего. Искусственный интеллект"
26 июня 2025 15:14  [85] Ремонт улицы Академика Блохиной в Нижнем Новгороде близок к завершению
26 июня 2025 14:57  [96] Депутаты предложили внедрить беспилотные такси для замены мигрантов
26 июня 2025 14:39  [108] Число заболевших корью сократилось в Нижегородской области
26 июня 2025 14:26  [131] Облачные технологии становятся ключом к росту бизнеса
26 июня 2025 14:20  [121] Два промышленных корпуса за 621,5 млн рублей построят в ОЭЗ "Кулибин"
26 июня 2025 14:10  [117] Нижегородский филиал "Т Плюс" проверил на прочность 2 000 участков тепловых сетей Дзержинска и Кстова
26 июня 2025 14:02  [119] Учебный процесс стартовал в "Малой академии госуправления" на базе ННГУ
26 июня 2025 13:51  [133] Перевозчиков нашли для трех новых автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде
26 июня 2025 13:07  [99] Антон Никонов: "Программа "Герои. Нижегородская область" поможет участникам СВО раскрыть свой потенциал"
Общество

Депутаты предложили внедрить беспилотные такси для замены мигрантов

26 июня 2025 14:57  [96] Общество
Депутаты предложили внедрить беспилотные такси для замены мигрантов

Фото: Анастасия Назарова

Использование беспилотных такси в российских регионах может стать эффективной мерой по снижению количества трудовых мигрантов в сфере пассажирских перевозок. С соответствующей инициативой выступили лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и депутат Антон Ткачев, сообщает 360.ru.

Депутаты направили обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением активнее внедрять автономный транспорт. В документе подчеркивается, что в настоящее время растет доля иностранных граждан среди водителей, особенно в региональных перевозках.

По словам авторов инициативы, значительная часть мигрантов трудится нелегально или с нарушением норм трудового законодательства, что повышает риски для безопасности пассажиров.

В качестве альтернативы парламентарии предлагают расширить использование беспилотных автомобилей. Они уверены, что такие технологии способны заменить часть водителей-мигрантов и повысить уровень безопасности и комфорта для граждан.

"Учитывая впечатляющие результаты эксперимента по беспилотным такси в Москве, Татарстане и "Сириусе", прошу ускорить расширение зон тестирования в самой Москве и реализовать поэтапный запуск автономных перевозок в других городах России", - говорится в обращении.

Ранее сообщалось, цены на такси в Нижегородской области может вырасти на 30% в связи с грядущими изменениями в законодательстве о пассажирских перевозках.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Депутаты Мигранты Такси
Поделиться:
Новости по теме
06 мая 2025 18:11  [1061] Лучшим водителем такси в Нижегородской области признана девушка
12 апреля 2025 09:00  [785] Функция отказа от водителей-мигрантов может появиться в российских приложениях такси
20 марта 2025 16:32  [868] 61 таксиста-мигранта выдворили из Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных