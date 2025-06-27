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Культура и отдых

Концерт рэпера CMH в Нижнем Новгороде отменили после жалоб жителей

27 июня 2025 11:16  [84] Культура и отдых
Концерт рэпера CMH в Нижнем Новгороде отменили после жалоб жителей

Фото: телеграм-канал CMH

Концерт (16+) видеоблогера и рэпера Руслана Тушенцова (CMH), который должен был состояться 28 июня, перенесли. Об этом сообщается в соцсетях концертной площадки Milo Concert Hall.

Напомним, некоторые нижегородцы направили обращения в Роскомнадзор, призывая запретить выступление Тушенцова. Якобы концерт может повлиять на психическое здоровье несовершеннолетних, а также спровоцировать их на асоциальное поведение. Более того, они попросили проверить песни рэпера на пропаганду алкоголя, наркотиков и ненормативную лексику.

В результате концерт не состоится по "техническим причинам". Как заявили представители клуба, перенос не зависит от площадки или организаторов концерта.

Некоторые жители возмутились отменой концерта. По их мнению, если кому-то не нравится творчество исполнителя, то его можно не слушать, но при этом не стоит мешать другим ходить на концерты.

Напомним, в апреле окончательно отменили выступление группы "Сплин" (18+), которое должно было состояться в Нижнем Новгороде. Его переносили три раза.

Ранее сообщалось, Amirchik выступит (6+) в День молодёжи на Нижневолжской набережной. 

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