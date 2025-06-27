Концерт рэпера CMH в Нижнем Новгороде отменили после жалоб жителей

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Концерт (16+) видеоблогера и рэпера Руслана Тушенцова (CMH), который должен был состояться 28 июня, перенесли. Об этом сообщается в соцсетях концертной площадки Milo Concert Hall.
Напомним, некоторые нижегородцы направили обращения в Роскомнадзор, призывая запретить выступление Тушенцова. Якобы концерт может повлиять на психическое здоровье несовершеннолетних, а также спровоцировать их на асоциальное поведение. Более того, они попросили проверить песни рэпера на пропаганду алкоголя, наркотиков и ненормативную лексику.
В результате концерт не состоится по "техническим причинам". Как заявили представители клуба, перенос не зависит от площадки или организаторов концерта.
Некоторые жители возмутились отменой концерта. По их мнению, если кому-то не нравится творчество исполнителя, то его можно не слушать, но при этом не стоит мешать другим ходить на концерты.
Напомним, в апреле окончательно отменили выступление группы "Сплин" (18+), которое должно было состояться в Нижнем Новгороде. Его переносили три раза.
Ранее сообщалось, Amirchik выступит (6+) в День молодёжи на Нижневолжской набережной.
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